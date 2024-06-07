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專案進口輸液「首批10萬瓶」下周到貨　食藥署確保7月供貨無虞

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲輸液缺貨問題，衛福部展開專案進口、輸入措施，資料照。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內市占7成的輸液大廠「永豐化學」遭勒令停產，引發生理食鹽水等輸液供應短缺危機。衛福部食藥署副署長王德原今（7）日說明，已經核准7家藥商專案進口，初步掌握庫存至少260萬瓶，到7月底供貨無虞；不過進貨受到船期等影響會陸續輸入，首批10萬瓶已經上船，下周就可到貨使用。

永豐化學工業股份有限公司新莊工廠因未能符合PIC/S GMP規範而停止生產，影響大型輸注液藥品供應，食藥署今日表示，經陸續啟動4大措施滿足國內需求。

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針對無其他替代藥品或國內業者無法補足缺口的品項，於5月13日已啟動公開徵求專案輸入或製造。

其中針對大包裝注射用或沖洗用生理食鹽水，除國內合格廠商增加生產，並已核准7家藥商專案進口（台灣大塚製藥股份有限公司、韋淳貿易股份有限公司、台灣柏朗股份有限公司、培力藥品工業股份有限公司、美達特有限公司、橫山企業有限公司、百特醫療產品股份有限公司），包括國外現有藥品庫存至少260萬瓶，預計於下周起陸續輸入，以銜接供應臨床需求。

王德原表示，260萬瓶目前可以供應至7月底為止，由於國際間也各自有輸液需求，特別戰爭地區更是需要大量輸液，我方僅能持續與國際輸入進口，另外還要考量國內專案製造產能，輸入進口量可能還會有調整，只要一到貨就會進行公布。目前首批10萬瓶已經上船，下周就可到貨使用。

食藥署其餘措施則包含：請國內合格廠商增加生產，協調分配增產相關替代藥品，並多次召開溝通會議，其中14項藥品有國內合格廠商協助增加生產，已滿足臨床需求。

另為妥善分配大型輸注液藥品供應予國內各層級醫療機構，於6月5日函請醫療機構，針對國內其他合格輸注液廠商因配合政府供應輸注液藥品，倘無法依原訂採購契約足量或限期內供應藥品予其合約醫療機構時，倘檢具不可歸責、不可抗力等佐證資料，醫療機構應就藥商檢具資料及實際情形，特予考量暫行豁免採購契約中罰則規定。

食藥署也建立媒合機制，協助醫療機構取得藥品，除將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，供醫療機構無法購得藥品，可至該平台通報，食藥署並安排專人聯繫通報機構，且媒合廠商供應。截至6月6日已媒合496件。

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