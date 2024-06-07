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「正妹司令官」爆紅！　真實身分起底

▲▼日本女大生小杉怜子出席自衛隊活動爆紅 。（圖／＠rei_co_sugi）

▲日本女大生小杉怜子出席自衛隊活動爆紅 。（圖／＠rei_co_sugi）

記者張方瑀／綜合報導

日本海上自衛隊與美國海軍陸戰隊上月共同舉辦了「2024美日友好祭」，日本女大生小杉怜子受邀擔任第31航空群「一日司令官」，她甜美的外型成為活動焦點，不僅引發日本網友熱議，就連臉書、推特甚至是中國微博上都瘋傳。

▲▼日本女大生小杉怜子出席自衛隊活動爆紅 。（圖／＠rei_co_sugi）

▲小杉怜子2023年曾擔任海上自衛隊「一日艦長」。（圖／＠rei_co_sugi）

綜合外媒報導，現年20歲的小杉怜子出生於神奈川縣，現就讀於青山學院大學，身兼藝人與模特兒身份，是富士電視台綜藝節目「All Night Fujiko」的固定成員。小杉怜子以良好的形象深受各界喜愛，她2023年就曾擔任海上自衛隊「一日艦長」及神奈川警局毒品槍械對策課的「反大麻大使」。

▲▼日本女大生小杉怜子出席自衛隊活動爆紅 。（圖／＠rei_co_sugi）

▲▼小杉怜子現就讀於青山學院大學，身兼藝人與模特兒身份 。（圖／＠rei_co_sugi）

▲▼日本女大生小杉怜子出席自衛隊活動爆紅 。（圖／＠rei_co_sugi）

在政府活動中表現亮眼的小杉怜子，上月受邀出席「2024美日友好祭」活動，並擔任「一日司令官」，她換上飛行服，登上直升機體驗駕駛艙，而這一系列活動照讓她的人氣再度攀升。

不僅日本網友對她熱議不斷，臉書、推特甚至是中國微博也紛紛轉發她的美照，網友紛喊，「不知道多少人暈到會簽下去」、「美女一出世界和平」、「自衛隊真的很會」。

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