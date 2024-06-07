ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現　大新竹蓋輕軌支持度破7成

▲ETtoday民調雲最新調查，新竹市長高虹安近期推動的8項政策平均支持度破77%。（圖／ETtoday民調雲，下同）

記者陳弘修／台北報導

輝達執行長黃仁勳宣告將在台灣設置研發中心，並招募至少1,000人的研發團隊，在有意爭取的縣市政府中，新竹也是其中之一。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，由新竹市長高虹安積極推動、新竹市政府主政可行性研究的「大新竹輕軌計畫」，有72.5%的新竹市民支持未來在交通公共運輸發展上興建輕軌。對於高虹安的施政表現，有58.2%的新竹市民表示滿意並予以支持 ，而她所推出最新的道路交通安全、通學步道、靜城專案、校園建設四大政策，也獲得平均超過八成以上市民的肯定。

高虹安及其帶領的市府團隊以打造「安居科技城」為施政總目標，在今年五月公布的「有感施政，城市金獎」全國縣市施政度滿意度調查中，拿下三項大獎，包括「經濟發展」金獎，「醫療衛生」及「教育品質」銀獎。為了解新竹市民對於新竹市政府近期政策的看法，《ETtoday民調雲》於5月31日至6月3日，針對20歲以上設籍新竹市之民眾進行「新竹市市政議題調查」，回收有效樣本數1,078份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.98%。

調查結果顯示，新竹市民對市長高虹安的支持度為58.2%（26.4%非常支持，31.8%還算支持），對市府行政團隊的支持度為61.9%（25.1%非常支持，36.8%還算支持），顯示民眾對高市長及市府團隊的表現皆感到滿意。

在高虹安市長推出的政策支持度方面，新竹市民普遍對市政府的各項政策皆表示支持，其中以道路交通安全、通學步道、靜城專案、校園建設等四大方面的政策為最，均獲得超過八成以上市民的肯定，滿意度排名第一的為「道路交通安全」政策，有高達85.4%的市民對於路口安全改善的相關措施表示相當支持。

以下為《ETtoday民調雲》此次針對新竹市政府近期政策滿意度的調查結果：

在公共運輸建設方面，為了發展大新竹公共運輸建設，新竹市政府主動請纓擔任主政單位，將整合新竹縣、市輕軌可行性研究報告，預計於114年1月提報交通部審查，加速推動大新竹輕軌計畫，以有效因應未來交通需求，發揮最大運輸效能。調查結果顯示，對於「大新竹輕軌」此項政策，有72.5%的新竹市民表示支持（37.6%非常支持，34.9%還算支持），不支持者占19.4%，沒意見或不知道者則占8.0%。

在學童安全部分，為改善竹市交通建設，市府已向中央爭取核定30案、共10.9億元經費，推動通學步道及路口安全改善。其中，通學步道已核定4億6000萬補助24校進行校園周邊通學步道規劃與改善，持續守護學童安全。調查結果顯示，對於「通學步道」此項政策，有83.7%的新竹市民表示支持（48.9%非常支持，34.8%還算支持），不支持者占12.2%，沒意見或不知道者則占4.1%。

校園建設部分，竹市政府近期分別投入3億2,260萬元、2億7,776萬元、3億3,100萬元預算陸續開工市立幼兒園、培英國中校舍、建功高中校舍工程，也投入近370萬元預算整修頂埔、舊社、新竹、虎林、水源國小等各校校園環境，亦補助逾2,531萬元預算助新竹市各校震後修復。調查結果顯示，對於「校園建設」此項政策，有81.4%的新竹市民表示支持（44.5%非常支持，36.9%還算支持），不支持者占13.0%，沒意見或不知道者則占5.6%。

在環保及ESG部分，竹市府在2023年底率全國之先首創推出「ESG媒合平台」，與企業攜手解決經濟、社會及環境問題，目前共提供30個合作議題，其中，義消認養消防教育訓練基地、訓練設施及公園認養等15項案件持續洽談中，與市府合作ESG的企業包含台積電、世界先進、元太科技等單位。調查結果顯示，對於「環保及ESG」此項政策，有79.1%的新竹市民表示支持（43.2%非常支持，35.9%還算支持），不支持者占11.6%，沒意見或不知道者則占9.3%。

在噪音汙染部分，為有效遏止噪音產生，新竹市政府開啟靜城專案，以科技執法，搭配AI判管技術，加重裁罰改裝噪音超標車輛，專案期間開罰超過200萬元。調查結果顯示，對於「靜城專案」此項政策，有82.4%的新竹市民表示支持（56.5%非常支持，25.9%還算支持），不支持者占11.6%，沒意見或不知道者則占6.0%。

文化展演部分，新竹市政府於今年首創2024新竹國際動漫節，活動包括Cosplay大賽、動漫音樂秀、Coser分享會及台漫簽書講座等豐富內容，兩日活動共吸引逾5.5萬人參加，新竹市的創新能量也讓更多人認識並感受新竹的動漫風潮與創意蛻變。調查結果顯示，對於「動漫節」此項政策，有65.6%的新竹市民表示支持（33.0%非常支持，32.6%還算支持），不支持者占24.4%，沒意見或不知道者則占10.0%。

扶植新創產業部分，「新竹市新創動能辦公室」，預定透過協助整合在地產、官、學、研創新育成量能，以一站式服務在地新創企業，提供新創諮詢、專家顧問輔導、主題式新創課程等相關服務，接軌政府輔導新創資源，增進創業實力。調查結果顯示，對於「新創動能辦公室，提供單一窗口新創諮詢服務」此項政策，有71.8%的新竹市民表示支持（36.0%非常支持，35.8%還算支持），不支持者占14.1%，沒意見或不知道者亦占14.1%。

道路交通安全部分，新竹市112年交通事故30日內死亡人數為6年內最低，且較111年降低12.3%，在行人事故方面下降50%，為了持續推動路口改善，新竹市今年預計推動101處路口安全改善。調查結果顯示，對於「道路交通安全」此項政策，有85.4%的新竹市民表示支持（52.5%非常支持，32.9%還算支持），不支持者占10.4%，沒意見或不知道者則占4.3%。

本次調查由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年5月31日至6月3日進行，以設籍新竹市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」及「EDM」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,078份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.98%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年4月底人口統計資料與新竹市政府民政處112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合新竹市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。