　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現　大新竹蓋輕軌支持度破7成

▲ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現，大新竹蓋輕軌支持度破7成。（圖／ETtoday民調雲）

▲ETtoday民調雲最新調查，新竹市長高虹安近期推動的8項政策平均支持度破77%。（圖／ETtoday民調雲，下同）

記者陳弘修／台北報導

輝達執行長黃仁勳宣告將在台灣設置研發中心，並招募至少1,000人的研發團隊，在有意爭取的縣市政府中，新竹也是其中之一。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，由新竹市長高虹安積極推動、新竹市政府主政可行性研究的「大新竹輕軌計畫」，有72.5%的新竹市民支持未來在交通公共運輸發展上興建輕軌。對於高虹安的施政表現，有58.2%的新竹市民表示滿意並予以支持 ，而她所推出最新的道路交通安全、通學步道、靜城專案、校園建設四大政策，也獲得平均超過八成以上市民的肯定。

高虹安及其帶領的市府團隊以打造「安居科技城」為施政總目標，在今年五月公布的「有感施政，城市金獎」全國縣市施政度滿意度調查中，拿下三項大獎，包括「經濟發展」金獎，「醫療衛生」及「教育品質」銀獎。為了解新竹市民對於新竹市政府近期政策的看法，《ETtoday民調雲》於5月31日至6月3日，針對20歲以上設籍新竹市之民眾進行「新竹市市政議題調查」，回收有效樣本數1,078份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.98%。

調查結果顯示，新竹市民對市長高虹安的支持度為58.2%（26.4%非常支持，31.8%還算支持），對市府行政團隊的支持度為61.9%（25.1%非常支持，36.8%還算支持），顯示民眾對高市長及市府團隊的表現皆感到滿意。

在高虹安市長推出的政策支持度方面，新竹市民普遍對市政府的各項政策皆表示支持，其中以道路交通安全、通學步道、靜城專案、校園建設等四大方面的政策為最，均獲得超過八成以上市民的肯定，滿意度排名第一的為「道路交通安全」政策，有高達85.4%的市民對於路口安全改善的相關措施表示相當支持。

▲ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現，大新竹蓋輕軌支持度破7成。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現，大新竹蓋輕軌支持度破7成。（圖／ETtoday民調雲）

以下為《ETtoday民調雲》此次針對新竹市政府近期政策滿意度的調查結果：

▲ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現，大新竹蓋輕軌支持度破7成。（圖／ETtoday民調雲）

在公共運輸建設方面，為了發展大新竹公共運輸建設，新竹市政府主動請纓擔任主政單位，將整合新竹縣、市輕軌可行性研究報告，預計於114年1月提報交通部審查，加速推動大新竹輕軌計畫，以有效因應未來交通需求，發揮最大運輸效能。調查結果顯示，對於「大新竹輕軌」此項政策，有72.5%的新竹市民表示支持（37.6%非常支持，34.9%還算支持），不支持者占19.4%，沒意見或不知道者則占8.0%。

在學童安全部分，為改善竹市交通建設，市府已向中央爭取核定30案、共10.9億元經費，推動通學步道及路口安全改善。其中，通學步道已核定4億6000萬補助24校進行校園周邊通學步道規劃與改善，持續守護學童安全。調查結果顯示，對於「通學步道」此項政策，有83.7%的新竹市民表示支持（48.9%非常支持，34.8%還算支持），不支持者占12.2%，沒意見或不知道者則占4.1%。

▲ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現，大新竹蓋輕軌支持度破7成。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現，大新竹蓋輕軌支持度破7成。（圖／ETtoday民調雲）

校園建設部分，竹市政府近期分別投入3億2,260萬元、2億7,776萬元、3億3,100萬元預算陸續開工市立幼兒園、培英國中校舍、建功高中校舍工程，也投入近370萬元預算整修頂埔、舊社、新竹、虎林、水源國小等各校校園環境，亦補助逾2,531萬元預算助新竹市各校震後修復。調查結果顯示，對於「校園建設」此項政策，有81.4%的新竹市民表示支持（44.5%非常支持，36.9%還算支持），不支持者占13.0%，沒意見或不知道者則占5.6%。

在環保及ESG部分，竹市府在2023年底率全國之先首創推出「ESG媒合平台」，與企業攜手解決經濟、社會及環境問題，目前共提供30個合作議題，其中，義消認養消防教育訓練基地、訓練設施及公園認養等15項案件持續洽談中，與市府合作ESG的企業包含台積電、世界先進、元太科技等單位。調查結果顯示，對於「環保及ESG」此項政策，有79.1%的新竹市民表示支持（43.2%非常支持，35.9%還算支持），不支持者占11.6%，沒意見或不知道者則占9.3%。

在噪音汙染部分，為有效遏止噪音產生，新竹市政府開啟靜城專案，以科技執法，搭配AI判管技術，加重裁罰改裝噪音超標車輛，專案期間開罰超過200萬元。調查結果顯示，對於「靜城專案」此項政策，有82.4%的新竹市民表示支持（56.5%非常支持，25.9%還算支持），不支持者占11.6%，沒意見或不知道者則占6.0%。

▲ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現，大新竹蓋輕軌支持度破7成。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現，大新竹蓋輕軌支持度破7成。（圖／ETtoday民調雲）

文化展演部分，新竹市政府於今年首創2024新竹國際動漫節，活動包括Cosplay大賽、動漫音樂秀、Coser分享會及台漫簽書講座等豐富內容，兩日活動共吸引逾5.5萬人參加，新竹市的創新能量也讓更多人認識並感受新竹的動漫風潮與創意蛻變。調查結果顯示，對於「動漫節」此項政策，有65.6%的新竹市民表示支持（33.0%非常支持，32.6%還算支持），不支持者占24.4%，沒意見或不知道者則占10.0%。

扶植新創產業部分，「新竹市新創動能辦公室」，預定透過協助整合在地產、官、學、研創新育成量能，以一站式服務在地新創企業，提供新創諮詢、專家顧問輔導、主題式新創課程等相關服務，接軌政府輔導新創資源，增進創業實力。調查結果顯示，對於「新創動能辦公室，提供單一窗口新創諮詢服務」此項政策，有71.8%的新竹市民表示支持（36.0%非常支持，35.8%還算支持），不支持者占14.1%，沒意見或不知道者亦占14.1%。

道路交通安全部分，新竹市112年交通事故30日內死亡人數為6年內最低，且較111年降低12.3%，在行人事故方面下降50%，為了持續推動路口改善，新竹市今年預計推動101處路口安全改善。調查結果顯示，對於「道路交通安全」此項政策，有85.4%的新竹市民表示支持（52.5%非常支持，32.9%還算支持），不支持者占10.4%，沒意見或不知道者則占4.3%。

▲ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現，大新竹蓋輕軌支持度破7成。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現，大新竹蓋輕軌支持度破7成。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現，大新竹蓋輕軌支持度破7成。（圖／ETtoday民調雲）

本次調查由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年5月31日至6月3日進行，以設籍新竹市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」及「EDM」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,078份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.98%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年4月底人口統計資料與新竹市政府民政處112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合新竹市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

ET快訊
蔡阿嘎開除蘿拉「5月2日」就露餡！　網：原來是這時候
快訊／塞爾提克打爆獨行俠！　冠軍賽奪首勝
快訊／永康住商大樓女墜樓！　頭顱破裂亡
快訊／北市府當毒窟！女科員慘了...一句話遭求處重刑
黃仁勳擬出售輝達60萬股！　套現約逾7億美元
快訊／國中會考成績公布！高分群1.7萬人　5A作文6級分71
蘿拉「地院公告疑被挖」不只一件！　法律系神解
快訊／網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世！　萬名粉絲哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營不滿行政院覆議　綠委喊「歡迎倒閣」：解散國會讓民意檢驗

ET民調／兩岸未來怎交流？　57.5%支持「先擱置爭議」

ET民調／57.3%民眾支持國會改革法案！　共4成1挺藍白立院表現

經濟部長擁核與賴政府不同調？　卓榮泰：立場非常一致

為覆議案開戰藍白沒在怕　卓榮泰嗆：我跟黃國昌誰公信度強？

政院提覆議是向國會宣戰！　賴士葆轟：把自己當太上皇

于北辰不忍了 ：上電視不能亂講話？ 　 為何要消滅王義川

媒體追問第一擊定義　顧立雄強調「自衛權」：這部分不宜對外公開

傅崐萁嗆卓榮泰覆議失敗要下台　郭國文：其實是他自己俗辣

傅崐萁嗆覆議失敗下台　卓榮泰反擊：依法無辭職選項

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

藍營不滿行政院覆議　綠委喊「歡迎倒閣」：解散國會讓民意檢驗

ET民調／兩岸未來怎交流？　57.5%支持「先擱置爭議」

ET民調／57.3%民眾支持國會改革法案！　共4成1挺藍白立院表現

經濟部長擁核與賴政府不同調？　卓榮泰：立場非常一致

為覆議案開戰藍白沒在怕　卓榮泰嗆：我跟黃國昌誰公信度強？

政院提覆議是向國會宣戰！　賴士葆轟：把自己當太上皇

于北辰不忍了 ：上電視不能亂講話？ 　 為何要消滅王義川

媒體追問第一擊定義　顧立雄強調「自衛權」：這部分不宜對外公開

傅崐萁嗆卓榮泰覆議失敗要下台　郭國文：其實是他自己俗辣

傅崐萁嗆覆議失敗下台　卓榮泰反擊：依法無辭職選項

住花蓮飯店買1送1！順遊必玩3景點　有最新韓系咖啡廳、親子農場

陸2024高考登場！1342萬考生創新高　AI監考嚴防「智慧作弊」

俄核動力潛艦將停靠哈瓦那　古巴：俄軍不會攜帶核武器

男大生酒後遭硬上「屁股痛痛的」怒提告　噁學長判刑3年2月

快加油！　下周汽、柴油擬各調漲0.1元

終止7連不勝！菊池雄星達成700K里程碑　帶領藍鳥擊敗金鶯

暑期工讀看過來！　台南永康就業中心超過400個職缺等你來挑戰

高雄男藏毒遭警攔狂逃！摔車噴出皮夾害身分露餡　躲衣櫃被揪出

法網狂掃20連勝　球后斯威雅蒂闖最終決戰

大立光林恩平不當省話一哥「火力全開轟德商」　怒嗆列拒往戶

賽車開一半方向盤掉了！　選手冷靜重新裝上繼續衝

政治熱門新聞

台灣團赴陸1人遭留置　團員都回家後才放人

賴清德為何沒有接見「黃仁勳、蘇姿丰」？　他曝背後原因

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

傅崐萁稱「花東三案」拚7月闖關　柯志恩：我真的無法理解

64%官兵服役4～9年、平均26歲退役　「轉職困難」勸退青年從軍

經濟部長：2條件過關「核三延役」就會做

平緩房價！　內政部：力拼8年百萬租屋計畫如期完成

柯見美台商會訪問團　獲邀9月訪費城

ET民調／近九成支持大巨蛋收益按比例捐公益

黃國昌嗆：若要打假訊息　先辦卓榮泰

國軍伙食費明年調增　最高月增1168元、30年未動「夜點費」也將提高

于北辰不忍了 ：上電視不能亂講話？ 　 為何要消滅王義川

北捷曝「淡水信義線異常」初步原因

陸委會民調：5成5支持強化「反滲透法」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

唐治平工作所得全給媽媽！房東：他很孝順

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面