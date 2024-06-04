獨／律師住家被搜出大麻遭逮　淪被告認了：音樂祭1000元買的

▲陳姓律師家中被搜出大麻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台灣高等檢察署3月12日起發動國內治安史上最大一波全國性掃毒行動，首日就由各地檢署發出逾500百張搜索票，出動全國近千名警力。北市刑大掌握情資前往士林區陳姓律師家，當場搜出研磨器、綠色乾燥植株碎片等，經鑑定檢出第二集毒品大麻成分，其尿檢為陰性。士林地檢署偵結，依持有二級毒品罪嫌起訴聲請簡易判決。

今年2月間，北市刑大偵查第7隊掌握情資指出，陳姓律師在住家施用第二級毒品大麻電子菸，3月間前往搜索，當場搜索查扣研磨器1個、綠色乾燥植株碎片1袋及圓柱狀金屬濾心1組，全案依法送辦。

陳向檢警坦承，2023年4月中旬去苗栗山區參加電子音樂節時，以1000元價格購得大麻1公克而持有，警方搜索查扣研磨器、綠色乾燥植株、濾心均檢出大麻成分，其尿檢為陰性。

檢察官據毒品鑑定報告、被告自白等，依持有二級毒品罪嫌起訴，並聲請法院簡易判決處刑，建請法院宣告沒收銷毀之。

據了解，這位陳姓律師在約2、3年前通過律師考試，開始了法律職業生涯。然而，他卻因捲入這起毒品案件而成為被告，留下了難以抹去的案底，恐怕會為此後悔莫及。《東森新媒體ETtoday》記者試圖聯繫陳姓律師進行求證，他則否認是本人。