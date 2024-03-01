AV女優夢碎！正妹西門町公廁拍「野戰片」　人財兩失超慘結局曝

▲女子與騙徒在公廁自拍性愛過程，以為賣給成人片商有錢拿，結果人財兩失。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名女子2022年半夜在西門町被郭姓男子搭訕、聽信對方拍「大尺度影片」賣成人片商可拿5萬元獎金，當下和郭男找廁所錄「野戰片」，事後沒拿到酬勞反被郭男不斷借錢共逾50萬元，還遭郭男威脅要將影片無碼上傳，她報案求助才揭穿騙局，台北地院判郭男性侵無罪，但詐欺取財罪與恐嚇取財罪判刑共1年5月，可上訴。

判決指出，詐欺慣犯郭男於2022年3月間，凌晨在北市西門町隨機獵豔，搭訕本案20多歲女子自稱成人片商職員，正在找美女拍片玩「女生5分鐘讓男生勃起」遊戲，若女方挑戰成功、影片賣給片商可拿5萬元獎金。

女方信以為真，當下和郭男找公廁用手機錄影，郭男原先保證不會碰觸女方，最後女方不但為郭男口交，2人還就地嘿咻、全都入鏡，郭男的手機錄到沒電，借女方手機完成拍攝，允諾會請片商將女方臉部打馬賽克再上傳網路。

▲女子與騙徒在公廁自拍性愛過程，以為賣給成人片商有錢拿，結果人財兩失。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但女方事後遲遲拿不到獎金，反被郭男以各種理由要錢，包括要處理與片商新舊合約、公司要求「對匯」由女方先匯款作帳、保證日後歸還更多的錢，郭男更自稱因案須繳罰金和犯罪所得，若女方不資助，他去坐牢就沒人會幫女方處理酬勞問題。

女方一再付錢，起疑質問郭男「舊合約公司要給我多少，22還24，你看清楚跟我講」，對於郭男討錢藉口超多，女方抱怨「會不會太誇張」，更怒嗆郭男「你這次最好給我拿東西過來抵押，我他媽都沒在自己身上花這麼多錢！」

郭男為安撫女方，推稱「就這次而已，永遠永遠不會在（再）對匯」，卻仍以影片不合格要補償，甚至沒錢繳通信費、買鞋子為由，繼續把女方當成ATM。女方去年（2023年）1月驚覺已給郭男超過50萬元還拿不到5萬元獎金，拒絕再當冤大頭，郭男翻臉揚言要將性愛片無碼上傳、「誰在乎妳馬不馬賽克」、「去片商網站註冊會員、買鑽石，妳就會看到妳的影片」等語。

▲女子與騙徒在公廁自拍性愛過程，以為賣給成人片商有錢拿，結果人財兩失。（示意圖／免費圖庫pixabay）

女方驚覺遇到壞人，報警控告郭男涉嫌強制性交與恐嚇取財。郭男到案坦承利用片商當幌子，騙了女方一些錢，但他向女方借錢繳罰金、養小孩跟支付車貸的花費是真的、不是詐欺，因為女方不肯給他錢，他情緒失控說重話想嚇嚇對方，沒有恐嚇取財的意思，更沒性侵對方。

法官審理認為郭男被控強制性交的證據不足，因為女方不僅最初沒驗傷、事後還跟郭男看電影吃飯聊天，過了10個月才提告，期間雙方訊息往來只談錢沒說過遭性侵的事，此部分判郭男無罪。

不過法官查明郭男向女方要錢次數頻繁、名目眾多，女方出庭都有些記不清當初給錢的理由是什麼，且郭男在本案期間僅因另案被執行沒收2500元、並無其他罰金、易科罰金或繳回犯罪所得紀錄，據此依詐欺取財罪判他9月徒刑、得易科罰金27萬元，另恐嚇取財罪判刑8月，可上訴。