板南線1男車廂內「重複點打火機」嚇壞旅客　北捷：已陪同離站

▲網友發文爆料北捷出現危險人物。（圖／翻攝Threads）

記者袁茵／台北報導

台中捷運日前發生砍人案引發社會關注，一位女網友22日發文表示，北捷忠孝敦化站有一名男子在車廂內一直重複點打火機。對此，北捷23日回應，22日晚間接獲通報後，已請捷警於忠孝復興站攔查並陪同離站，若旅客行為嚴重妨礙行車或他人安全，可依《大捷法》開罰1萬以上、100萬以下罰鍰，不聽勸止則可處7500元罰鍰。

一位女網友22日在Threads發文表示，希望搭乘北捷藍線的民眾要注意這位危險人物，自己已在忠孝新生站通報；自己日前在媽媽群組裡面看到影片、照片，提醒在板橋新埔站附近的家長，結果自己22日晚間9時在忠孝敦化站一眼就認出穿一模一樣的這位男子。

女網友提及，原本猶豫要不要搭乘下一班車，列車進站時對方沒上車，快關門時才慢慢進車廂，所以自己在隔壁車廂一直盯著對方，「果然在車廂裡一直重複點打火機，打火機沒有火，但是一直有噠噠噠的聲音，其實蠻嚇人的。」周遭民眾也應該有發現異樣，默默移動到別的車廂。

女網友指出，該男前面有一位女生低頭看手機，自己趕緊上前提醒「離他遠一點」，此時該男他還是持續一直再點打火機，打火機都快碰到女生衣角了，所以她趕緊拉著女生往旁邊車廂移動，而男子則一直低頭往上瞪、要朝她們方向移動，「眼神滿可怕的，手上動作沒有停過。」

女網友說，後來自己找到緊急通話鈕時，忠孝復興站到了，男子隨著人群也下車，所以她到忠孝新生站通報站務人員，「但是站務人員很緊張、無奈的說，站長不准她在上班時間拿出私人手機，她很想跟我拿照片影片，但她只能口頭用電話跟站長報告可疑男子的穿著特徵，所以希望搭藍線的民眾能多注意自身安全。」

對此，台北捷運公司23日上午回應，22日晚間9時許，忠孝新生站接獲熱心旅客通報1名男性旅客於車廂內把玩打火機，站務人員立即回報行控中心，後續捷運警察於忠孝復興站攔查該名旅客並告誡車站、車廂內不可使用打火機，並陪同離站。

台北捷運公司稱，旅客行為如嚴重妨礙行車或他人安全，可依《大捷法》第50條之1第1項第2款「任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作」處1萬元以上，100萬元以下罰鍰；或依《大捷法》第50條第1項第14款，影響作業程序及行車安全不聽勸止，最高可處7500元罰鍰。

最後，北捷說明，本案感謝旅客熱心通知，同時呼籲旅客，如見其他旅客任何異常行為，請留意自身安全，列車上透過對講機通知司機員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，本公司獲報後，將依規定通報警方到場處理。