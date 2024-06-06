不再六都墊底！新北特教師助理員加薪　7／1實施6成人員受惠

▲▼新北特教助理員將加薪，預計7月起實施 。（圖／新北市議員蔡淑君提供）

記者戴上容／新北報導

新北市議會5日進行總質詢，國民黨籍議員蔡淑君為特教老師助理員發聲。她指出，在物價高漲的情況下，這些助理員長期以來僅領基本薪資，而且薪資水平在六都中最低。蔡淑君爭取加薪機會，市長侯友宜及教育局表示將「儘快補上來」。預計新制於今年7月1日實施，服務滿6年的助理員將加薪逾4,000元，屆時近六成助理員將受惠。

新北市議員蔡淑君在總質詢中，率先就提升特教老師助理員待遇，向市長侯友宜提出質詢。她強調，這些助理員的薪資水準在六都中墊底，應該跟進台中市今年1月調薪8.6%的腳步，為辛苦工作的助理員們爭取合理薪資。

新北市特教學校會長孫偉峻也透過錄影方式說明，表示教師助理員目前領取法定最低薪資，約2.6萬元，然而工時卻從小朋友下課後持續到隔天早晨。一旦出現職位空缺，招聘難度極高。

蔡淑君補充說，經過與市府積極溝通後，這一議案終於獲得支持，特教老師助理員的薪資將全面調升。只要服務年資滿六年，加薪幅度將超過4000元，薪資可達3萬3750元。新制將於今年7月1日上路，預計有六成助理員受惠，總計約76人。

市長侯友宜感謝蔡淑君議員的建議，指出她看到了問題與小細節，讓辛苦的特教老師助理員們獲得合理的薪資待遇。市府將全力配合「趕快補上來」，同時也不忘為特教生們提供更好的教育環境。