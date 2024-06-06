5星座明明很好相處「卻總給人距離感」！　射手認了：真的難交心

▲有些星座人隨和好相處，卻總給人距離感。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

在你身邊也有好相處、隨和有話聊的朋友，卻總覺得對方有著一股莫名的疏離感，似乎沒辦法交心？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》盤點出5大星座「明明很好相處，卻老是給人一種距離感」，上榜的有射手座、獅子座、處女座、天秤座及天蠍座，除了參考太陽星座外，也要看月亮及上升星座是否有上榜。

安德魯點名明明很好相處，卻總給人有距離感的5大星座：

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1.射手座

很多人覺得射手座外放、瘋狂，事實上這是他們表現出來給你看的。非常懂得怎麼做才會討人喜歡的射手座，雖不愛計較又隨和，但是內心世界很難被了解，要他們敞開心房有困難，更別說是交心了。身邊的朋友常常覺得明明認識射手座很久、很熟了，卻都不知道他們的真實想法。

射手座的過度隨和和禮貌，其實只是在劃清界線。在他們的世界裡沒有灰色地帶，要嘛和你關係很好，否則他們會選擇不要有交集，若真的必須交際，只是保持微笑、有禮貌的點頭之交，戴上面具待人，事實上仍保持著戒心。當射手座散發出一股疏離感，代表你還沒取得他們的信任。

2.獅子座

不論男女，獅子座天生帶著一股氣勢，在外人面前總表現出陽光、最優秀的一面，好像無所不能，加上天生有點雞婆、愛主導的個性，在團體中都要當老大，使得不少人被這股氣勢嚇到。本身能量爆棚的獅子座，有時講話很直，太過直率的發言也常嚇到旁人，但其實他們很好相處、很看重朋友，甚至比對另一半還好，有他們罩著，萬事都能幫忙擺平。

不過也因為和獅子座不熟的人容易被這股強大氣場給震懾住，認為他們太優秀，地雷一定很多、脾氣很差，對話時得特別小心，其實以他們直率的個性，一旦被惹毛，發完脾氣就沒事了。基本上只要順著獅子的毛摸，他們就是一隻可愛大貓咪，是非常好相處的。

▲處女座挺朋友，他們的距離感反而能過濾掉沒必要交涉的朋友。（示意圖／記者黃克翔攝）

3.處女座

冷眼看世界的處女座不太會管別人的閒事，只要讓他們把你當自己人、納入朋友圈，可是很講義氣的。大家覺得處女座有距離感的原因，主要是他們原則多、很挑剔，其實他們只求「有秩序」，無法接受雜亂無章的事，很多時候會認為他們要求多，說穿了只是怕場面失控，很沒安全感而已。

處女座和自己親近的人講話很直接，時常一針見血，但在你發生事情時，他們總是一通電話就飛奔到你身邊。他們的距離感，有時只是刻意營造出來的，反而能過濾掉沒必要交的朋友，因為在他們的世界裡，朋友不需要多，留幾個真心的就夠了。

4.天秤座

天秤座人人好，在別人面前太過完美的形象，容易產生距離感，其實很多天秤座天生憨呆，享受和樂融融的氛圍，很多時候就算內心再不認同你，也不會當眾反駁，正因為這樣少了一點真實性，就認為天秤座有距離感，全出自於「你不知道他真正的想法」，面對不熟的人是很難聽到他們內心真正的想法。

天秤座其實是單純又好相處的一群，只是自帶仙氣讓人誤以為難以接近。值得注意的是，千萬別以為天秤座好欺負，他們的報復心、復仇能量很強。

5.天蠍座

給人有距離感的原因，是因為天蠍座太洞悉人性、知道太多了，要在他們面前說謊，只是在班門弄斧，他們不一定會點破，可能只是靜靜地看你耍猴戲。天蠍座同時也是被誤會最深的星座，很多人說他們報復心強，其實大部分脾氣都很好，並抱持著「我不犯人、人不犯我」的心態，但已經被踩到頭上怎能不處理。

事實上，很多天蠍座都保有斥子之心，認真玩起來比誰還瘋，他們很好相處，只是有時知道的太多，加上碰到不長眼的人，講話變得比較犀利，若能走進他們的內心世界，他們會把你當朋友，友情像家人一樣深厚。