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獨／唐治平母連牌位都沒有！不排除報案失蹤　遺體躺冰櫃等兒領回

▲▼板橋殯儀館沒有唐母牌位，遺體仍冰存在冰櫃內 。（圖／記者陳以昇攝）

▲板橋殯儀館沒有唐母牌位 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、黃宥寧／新北報導

藝人唐治平的73歲母親3日被發現陳屍淡水一處社區大樓頂樓，警方拿著遺體身上物品告知他時，他表示母親並沒有死亡時穿著的綠色衣物及小腿太粗，「我親眼覺得不是我母親」，她只是「不見」了；刑事相驗也未到場，目前只能冰存殯儀館，甚至連牌位都沒有。

▼唐母遺體仍冰存在冰櫃內 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼板橋殯儀館沒有唐母牌位，遺體仍冰存在冰櫃內 。（圖／記者陳以昇攝）

唐治平5日下午現身士林地檢署訊問後，堅稱「不是我母親，我親眼覺得不是我母親」，故未領死亡證明；表示事發時，警方在女屍身上找到的鑰匙、磁扣，坦承是他母親所有，又說「我母親沒有綠色衣物，她上衣綠色、下褲綠色；其次腳很粗，我母親腿非常細；另外，皮膚粗糙，我不知道屍體會不會變皮膚粗糙、還是屍斑，確認不是我母親。」

唐治平自稱確實兩三天找不到母親，「也許我會跟我親戚朋友講，一兩個月前不能叫爭執，叫做意見不同」，原因是討論家事；唐治平表示，針對母親「不見」一事，「我不想大驚小怪，（失蹤）一兩個禮拜就有問題，三個禮拜就很擔心，一個月看看」，將不排除報案母親失蹤。

▼唐治平堅決表示那不是他媽媽 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 唐治平 。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，唐治平目前堅持不領回母親遺體，遺體以每日800元冰存在殯儀館，費用也由公家支出。待檢方調查完備後，若仍堅持不領回，檢察官會以處理「有名無主」屍體流程，發函給偵查隊，由警方公告死者的性別、年齡、衣著等資料，25天後仍沒有人領回，將由殯儀館集體火化。

記者實地到板橋殯儀館訪查，牌位區190個牌位完全沒有唐治平母親的牌位，但名字仍在冰櫃名單裡面，唐母離世後無人給予最後尊嚴、安葬，甚至連牌位都沒有，令人不勝唏噓。

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