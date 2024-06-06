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唐治平母淪有名無主屍！民俗專家曝「故意不認」：背骨下地獄

▲▼唐治平現身士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唐治平昨日現身地檢署，但認為該名死者並非母親，未領回母親遺體 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者唐詠絮、許權毅／彰化報導

藝人唐治平的73歲母親被發現陳屍在社區頂樓，但唐治平認為該名死者與母親有多點不同，未領回遺體辦理後事。針對此情況，民俗專家廖大乙氣憤說，若心裡知道是自己母親卻不領回，這就是民俗上所說「背骨、六親不認」，傳統上來說是要下地獄。

▲民俗專家廖大乙認為，若唐心裡其實確認是母親，卻不領回，民俗上是六親不認的罪名 。（圖／ETtoday資料照）

廖大乙表示，百善孝為先，不論他與母親有什麼恩怨，但是人死為大，就不應該計較過去的是與非，起碼要盡孝。經由媒體轉述，唐治平是社會名人，這是非常不好的示範，導致人神共憤，也對他們家的歷代祖先是非常大的羞辱，假設他們是別的宗教，也是一樣。

廖大乙甚至說，若無人認領、辦後事，善心人士協助認屍捐棺也是大有人在，若是為了這6至8萬拒領回母親遺體，自己跳出來幫忙捐贈款項也沒問題。

廖大乙補充說，自己不是警政單位，若真的不是其母親，需要有檢警認證，但是不是自己的媽媽，唐心裡最清楚，當然若能進行DNA檢測才是最好的。

唐治平昨日現身士林地檢署訊問後稱「我親眼覺得不是我母親，我母親沒有綠色衣物，其次腳很粗，我母親腿非常細，另外，皮膚粗糙，我不知道屍體會不會變皮膚粗糙、還是屍斑，確認不是我母親。」

然而，按照過往流程，檢方相驗後會將證明交還給唐治平，並且指示能夠將遺體發還給家屬。證明上也會載明，死者身分是經由淡水警方客觀辦案，由親屬指認、監視器畫面、社區鄰居以及死者證件，證明遺體就是唐治平的母親。

若唐治平認為該名死者並非母親，遺體將會改以「有名無主」屍體流程處理，由警方公告死者的性別、年齡、衣著等資料，25天後仍沒有人領回，將由殯儀館辦理火化。

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