唐治平拒認屍！可憐母恐被集體火化...　解套需靠「善心人士」

記者黃宥寧／台北報導

藝人唐治平的73歲母親3日被發現陳屍於社區頂樓，遺體相驗時，唐未現身，他也二度否認該具遺體為其母親，導致遺體只能暫時冰存於板橋殯儀館，1天800元冰存費由公家負擔。檢方調查完備後，將發函給警方，依「有名無主」程序辦理公告其特徵，再交由殯葬業收埋集體火化，後續唐也會被依法定繼承人繳納相關費用。

今下午唐治平在經紀人陪同下現身士林地檢署，經23分鐘檢方訊問過後，緩慢步出地檢署。他受訪時堅稱「不是我母親，我親眼覺得不是我母親」，故未領死亡證明；他回憶，警方到社區時，下樓找他說有一具女屍，「女屍身上有我母親的鑰匙、磁扣，確實是我母親的東西，但是我上去看了，首先我母親沒有綠色衣物，她上衣綠色、下褲綠色；其次腳很粗，我母親腿非常細；另外，皮膚粗糙，我不知道屍體會不會變皮膚粗糙、還是屍斑，確認不是我母親。」

唐治平稱，確實兩三天找不到母親，兩、三天之前沒有發生事情，「也許我會跟我親戚朋友講，一兩個月前不能叫爭執，叫做意見不同」，原因是討論家事；唐治平表示，針對母親「不見」一事，「我不想大驚小怪，（失蹤）一兩個禮拜就有問題，三個禮拜就很擔心，一個月看看」，將不排除報案母親失蹤。

▲藝人唐治平拒絕認屍。（圖／記者黃宥寧攝）

唐治平堅決不認屍的情況，士檢表示，遺體已妥善存放於板橋殯儀館，檢察官將會盡速調查並依法處理。

至於外界疑問說「那就驗DNA啊！」，但就像酒駕拒測者，可施以強制抽血檢測，但涉及人身自由權等權利，得由當事人同意，何況唐治平母親相驗案，唐並非被告、嫌疑人，檢警不得使用強制力。

據了解，唐治平目前堅持不領回母親遺體，其母遺體以每日800元冰存在殯儀館，該筆費用也由公家支出。後續，檢方調查完備後，若唐仍堅持不領回，檢察官會以處理「有名無主」屍體流程，發函給偵查隊，由警方公告死者的性別、年齡、衣著等資料，25天後仍沒有人領回，將由殯儀館收埋（唐母將被集體火化）。

▼唐治平拒領回生母遺體的話，其母外貌等將會被公告在警察局網站上。（示意圖／來自警察局）

然而，即使唐母火化後，唐治平仍不承認事實，他也將被依法定繼承人通知限期繳納收埋費，逾期不繳納的話，將會被移送強制執行，如他符合社會救助法所稱低收入戶、中低收入戶，其無力收埋屍體者，得予以減免。

對於，唐母離世後無人給予最後尊嚴、安葬，令人難過，若不採集體火化，還有一種解套方式，也就是在警方公告期限屆滿後，如有「善心人士」領屍收埋，也可能解決唐母安葬問題。