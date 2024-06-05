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中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方發推回應了

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，與犯嫌搏鬥的「長髮哥」許瑞顯在頒獎典禮上引用日本人氣動畫經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的，在日本成為話題。（圖／報系資料照）

▲台中捷運砍人事件，與犯嫌搏鬥的「長髮哥」，在頒獎典禮上引用日本人氣動畫經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的」，在日本成為話題。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，台中市政府4日舉行頒獎儀式，公開表揚當時見義勇為的17名城市英雄。其中與犯嫌搏鬥的「長髮哥」許瑞顯在接受表揚時，特意引用日本人氣動畫《葬送的芙莉蓮》經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的。」頒獎片段被網友翻譯成日文上傳網路，在日本引起巨大迴響，不僅關鍵字「欣梅爾」在日本推特趨勢以第一名的熱度霸榜，《葬送的芙莉蓮》官方帳號也連發數推，被解讀為在對長髮哥的引用做出回應。

「長髮哥」許瑞顯4日現身領獎時，特地穿上日本電玩《魔物獵人》聯名款羽織，表示自己是個御宅族，但宅宅「不是大家想像的這麼壞」。他在台上還引用近期人氣作品《葬送的芙莉蓮》中的經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的」，表示這句話像鼓勵自己走在正確道路上，「若時間重來一次，他還是會做出相同的選擇」。

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表彰儀式後，許瑞顯受訪片段透過網路新聞擴散，４日晚間有網友將畫面翻譯成日文發布在推特（現名：X）上，起初引起日本網友懷疑是否是「P圖合成」，或是「故意錯譯」，但在經過查證屬實後，反而以更快的速度在網路上擴散引爆，讓許多日本網友都知道了此事，關鍵字「欣梅爾」（ヒンメル）也瞬間衝上日本推特趨勢熱度第一名。

5號上午，《葬送的芙莉蓮》的官方推特先是發佈了一張漫畫截圖，節錄主角芙莉蓮講出「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」的畫面；一小時後再度發推，截選欣梅爾在回憶中陳述：「就算一點也好，如果能改變某個人的人生的話，這樣就很足夠了。」

《葬送的芙莉蓮》官方推特連發數推，包含欣梅爾在回憶中陳述：「就算一點也好，如果能改變某個人的人生的話，這樣就很足夠了。」被解讀為對許瑞顯的回應。（圖／番攝X／『葬送のフリーレン』公式）

▲《葬送的芙莉蓮》官方推特連發數推，包含欣梅爾在回憶中陳述：「就算一點也好，如果能改變某個人的人生的話，這樣就很足夠了。」被解讀為對許瑞顯的回應。（圖／番攝X／『葬送のフリーレン』公式）

雖然沒有直接點明回應中捷事件的新聞，但是這一連兩推，仍然被網友視為官方對時事焦點做出的回應。不少日本網友表示：「這（指許瑞顯）是最棒的引用案例了」、「能在這種場合想到要恰當的引用句子真的太酷了！」、「當我陷入迷惑的時候，我也會想如果是欣梅爾會怎麼做呢？」、「此時此刻，世上又多了一個欣梅爾」。

日本漫畫《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン）由山田鐘人原作，阿部司作畫，從2020年4月起連載至今，並在2023年改編為動畫播出。故事發生在奇幻背景的架空世界，講述勇者一行人打倒魔王之後，勇者們逐漸老去、死亡，而長生的精靈魔法使芙莉蓮懷抱著對夥伴的回憶，在世間行走的故事。其中勇者欣梅爾在回憶片段中展現出莫大的勇氣與關懷，是代表作品核心思想的靈魂人物。

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