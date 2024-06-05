快訊／14:46花蓮縣近海規模4.3地震　5縣市有感「最大震度3級」

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者陳嘉恩／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午2時46分花蓮縣近海發生芮氏規模4.3的小區域地震，震央在花蓮縣政府南方40.5公里處，深度17公里，屬於極淺層地震，有5縣市感受到震度。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣磯崎。

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根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣，震度2級地區為台東縣，震度1級地區為南投縣、雲林縣、彰化縣。

資料來源：氣象署