不服班長糾正「餐廳裡推他倒地」　菜二兵判拘40天...還要賠10萬

▲去年8月在桃園市楊梅區某陸軍部隊接受新訓的吳姓役男，因不滿班長糾正竟當眾毆打施暴，導致班長摔倒受傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

吳姓男子去年8月間在桃園市楊梅區某部隊入伍接受新兵訓練，未料卻在餐廳用餐時，不滿班長糾正竟當眾出手猛推班長右胸、右肩，對方重心不穩摔倒受傷，導致臉部、手臂與臀部等處擦挫傷勢，桃園憲兵隊移送桃園地檢署調查後，依強暴上官罪向法院聲請以簡易判決處刑；桃園地院審理時，吳男坦承犯行，法官審理時，並與班長協商分期賠償10萬元達成和解，法官審結依陸海空軍刑法之強暴上官罪，判處拘役40日，可易科罰金，還可上訴。

桃檢調查，21歲的吳姓男子去年8月間，進入位於楊梅區陸軍步兵新兵訓練役，接受為期4個月義務役，8月22日中午12時許，吳男在營區餐廳準備用餐時，不滿中士班長糾正，竟當眾徒手猛推班長右胸及右肩，導致班長重心不穩跌坐在地，導致其右側顏面部挫傷合併頭暈、右手腕挫傷、雙側臀部挫傷、右側肩部疼痛等傷，後來經連長等幹部將吳男壓制並推至牆角，立即回報監察官與保防官，桃園憲兵隊調查後移送桃園地檢署偵辦。

桃園地院審理時，吳男坦承犯行不諱，法官審酌被告前有違反洗錢防制法之前科，被告於案發時是現役軍人，本應遵守法紀，然其竟僅因細故即恣意對上官施暴，損及部隊團結、領導威信，嚴重影響部隊領導統御及軍隊紀律維護；惟念及被告犯後坦承犯行，並與被害人達成調解而同意賠償被害人新台幣10萬元，迄至目前為止均有依約履行調解條件，且已賠償被害人1萬5000元，犯後態度尚可，審結依陸海空軍刑法之強暴上官罪簡易判決，判處拘役40日，可易科罰金，本案還可上訴。