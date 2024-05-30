擔任《不夠善良的我們》後期　崑大視訊系許韻羯為影視增添「聲」命力

▲崑山科技大學視訊傳播設計系應屆畢業生許韻羯，優秀實力更讓她成為台劇《不夠善良的我們》的後期製作，未來她將成為擬音錄音師，為業界帶來更多獨特的聽覺饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

崑山科技大學視訊傳播設計系應屆畢業生許韻羯，從小嚮往進入影視相關產業工作，在大學時意外結下與「聲音」的不解之緣，不僅在公視學生影展《最後三十天》、電影《粽邪三：鬼門開》等作品協助收音及擬音製作，優秀實力更讓她成為台劇《不夠善良的我們》的後期製作，未來她將成為擬音錄音師，為業界帶來更多獨特的聽覺饗宴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許韻羯從小喜愛收看電視節目，高中因對表演有興趣，就讀中華藝術學校影劇科表演藝術組，後想培養影視技能，就讀崑山科大視訊系，在系學會舉辦的「視訊週」活動中嘗試拍片，也是她初次接觸到收音的工作，從此開啟她對採集聲音的好奇與熱誠，更陸續選擇多堂課程充實自身知識，包含視訊系呂頌恩老師的「聲音與影像」、「數位音效剪輯」，學習認識喇叭音控盤上的介面與錄音軟體「ProTools」的操作。

此外，在金鐘、金馬音效獎得主暨視訊系副教授曹源峰指導下，許韻羯持續在「成音原理」、「聲音設計」、「影視音效與配樂」等課程中了解對音效製作的技術與流程，更加入曹老師旗下的「錄音室小老師班」、「影視聲音後製人才培訓班」、「類型電影聲音後製人才培訓班」，完整學習從現場收音到後期混音的製作。她也將所學加以實踐，2022年暑期至闊爾聲像工作室實習，並參與公視學生影展《最後三十天》擔任收音，藉此熟悉業界作業模式，也認識許多影視前輩，了解更多拍片技巧。

除了收音工作，許韻羯也積極累積擬音、後製音效等相關聲音設計經驗，2023年參與電影《粽邪三：鬼門開》，由視訊系曹源峰副教授擔任該片聲音製作總監，師生在錄音室中完成艱困的「擬音（foley）」錄音製程，此項技術利用生活中的各類物品模擬出配合劇情的特殊音效，該片票房更在去年衝出7500萬的佳績，成績亮眼！

在《粽邪三：鬼門開》的優秀表現，也為許韻羯帶來更多合作機會，在曹源峰老師的引薦下，於2023年暑期參與夯劇《不夠善良的我們》後期製作，該部作品由徐譽庭導演攜手詹子誼製作人共同打造，許韻羯更成為團隊中唯一的後期實習生，實力備受肯定。

她在作品中負責聽打字幕、列特效表等工作，因為擁有音效專業，也協助提供劇組音樂效果參考和幕後花絮出檔，更包辦許多行政業務，談起印象深刻的部分，她笑說：「徐譽庭導演剪輯時用很多腦力，在工作室常常都有點心吃，業界的工作步調很快，也學到很多，留下了難忘的回憶。」

透過實習累積的豐碩經歷，讓許韻羯製作畢製《消失的清明節》時獨挑大樑，擔任整部片的現場錄音及後期混音，該部作品講述過世的爺爺在清明節回到家中，進而了解家人之間疙瘩的故事。作品在校內舉辦的第23屆頂級吐司影展中獲得金獎，也入圍第19屆螺絲起子影展及2024高雄青春設計節。

回首大學四年，許韻羯放棄大部分與同學玩樂的時間，幾乎都泡在錄音室裡摸索聲音設計，但她甘之如飴，把握每次課堂及實習上可以學習的機會，大學畢業前已參與知名作品的製作，她仍保持謙遜，許韻羯認為：「最有價值的是人，不是公司名稱，實習回來還是一名學生，收穫多少才是真正的結果。」她也提點想從事相關行業的學弟妹，技術是時間的堆疊，廣泛的吸收知識並保持耐心，最後就可收獲豐滿的果實。畢業後她也將投入相關行業就職，成為一名專業的擬音錄音師。