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大陸 大陸焦點 特派現場

離機場10分鐘「網約車趕不上飛機」　乘客怒索賠遭拒...網吵翻

▲遊客在上海浦東機場使用「滴滴打車」APP。（圖／CFP）

▲遊客在上海浦東機場使用「滴滴打車」APP。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海一名吳女士住家距離機場約10分鐘車程，她近日透過平台「送機服務」叫車，卻因司機因不熟悉路線，未能準時接到她，導致吳女士錯過報到（Check in）時間，只能改簽其他班機，還因此產生2400元人民幣（約1.07萬元新台幣）的費用。吳女士認為這筆損失應該由平台和司機負擔遭拒，憤而將事件公諸於眾，反而引起正反網友論戰。

▲▼ 上海虹橋機場。（圖／CFP）

▲遊客在上海虹橋機場排隊報到。（資料圖／CFP）

《紅星新聞》報導，吳女士向平台提出全額賠付改簽費的訴求，協商無果後向長寧區消保委投訴。司機、乘客、平台，誰的責任？誤機損失應由誰承擔？引起網友們熱議。

據了解，吳女士原計劃搭乘6時40分的航班前往外地出差，於是預約5時40分的網約車，但網約車在5時48分才接到她。即便網約車駕駛飛速趕往機場，在5時56分抵達，也已超過5時55分截止辦理的報到時間，吳女士只能多負擔2400元（人民幣，下同）改簽其他航班。

吳女士透露，她常年出差積累豐富的經驗，家也離機場比較近，這才計劃5時40分出發，5時50分抵達機場，預留5分鐘的時間來辦理報到手續，「如果司機準時出發，時間是足夠的。因此這次誤機的主要原因就是司機違約，損失理應由平台和司機共同承擔。」

平台接到投訴後，只願意退還18元車費並補償100元，不同意吳女士全額賠付損失的要求，經過協調仍未能達成共識。吳女士遂投訴到當地消保委，希望能得到公平裁決。

▲上海浦東機場降落的外籍航空公司航班。（圖／CFP）

▲上海浦東機場航班。（圖／CFP）

上海長寧區消保委認為，根據《民法典》的規定，司機遲到造成乘客誤機，司機應承擔違約責任，平台在責任劃分上，由司機承擔賠償，平台可給予一定補償。

不過，乘客也存在預留時間不足的問題，大陸國內航班按規定是提前45分鐘截止辦理報到手續，僅預留5分鐘辦理登機，無疑是「極限趕飛機」。因此，該案司機在接單時，對時間緊的情況並不知情，吳女士也要承擔一定責任。

對此，網友紛紛回應稱，「只預留5分鐘，時間太緊了」；「不能埋怨司機，是自己沒有安排好時間」；「趕飛機還是要提前預留時間，極限趕飛機心也夠大的」；「提前預約的網約車還會遲到，說不過去」；「路線不熟不能當作藉口，司機的專業就是要規劃好路線」。

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