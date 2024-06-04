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社會 社會焦點 保障人權

批郭璽「軍火掮客、低賤」　北市議員張斯綱不起訴原因曝

▲▼郭璽赴北檢應訊。（圖／記者黃國霖攝）

▲郭璽不滿被指為「軍火商掮客」、「低賤」，控告張斯綱涉嫌妨害名譽結果不起訴。（資料照／記者黃國霖攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員張斯綱不滿遭台灣麻將最大黨主郭璽指曾接受招待，去年反控郭璽是「軍火商掮客」、「潛艦國造的亂源」、「低賤」、「下流」，張斯綱因此被控妨害名譽，台北地檢署調查認為，國防相關社會議題可受公評，張斯綱不認同郭璽競選立委的方式，用與稍嫌尖銳，但也不構成犯罪，4日處分不起訴張斯綱。

2023年底全國立委選舉期間，高雄左楠地區立委參選人郭璽在10月18日開Youube直播，說張斯綱曾到他公司見面，還吃了鐵板燒，張斯綱對此不滿，在10月20日通知媒體到台北地檢署，公開按鈴申告郭璽涉嫌妨害名譽。

張斯綱當時受訪時表示，完全不認識郭璽，都是從媒體上認識這個「國防掮客」、「軍火商掮客」，並指郭璽的言論非常不負責任，就是「潛艦國造的亂源」，「國防採購的亂源」。記者詢問會不會郭璽的行為是是為了選舉？張斯綱回：「你所有競選的方式，就是亂開地圖砲，把一些不相干的人扯進來，意圖損害他人名譽，這樣的選舉方式，我覺得非常的『低賤』、『下流』。」

郭璽不滿遭誹謗、侮辱而委請律師提告，檢察官勘驗媒體報導內容，認為潛艦案屬重要國政事務，屬可受公評之事，相關媒體都有報導郭璽與潛艦案的相關報導，且高檢署有分案偵辦，難認張斯綱有誹謗犯意。

至於張斯綱提到「低賤」、「下流」，是為了回應記者提問，相關上下文脈絡看起來，只是在表達對於把不相關的人捲入的選舉方式不認同，縱然用詞稍嫌尖銳，也不一定是在針對郭璽，因此將張斯綱處分不起訴。至於張斯綱控告郭璽妨害名譽部分，另案偵辦中。

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