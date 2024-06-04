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今晨搶通！蘇花崇德段大規模坍方　加派機具徹夜搶修

▲蘇花和仁至崇德段3日下午發生大規模坍方。（圖／公路局提供，下同）

▲蘇花和仁至崇德段3日下午發生大規模坍方。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花公路台9線和仁至崇德路段3日發生大規模坍方，工務單位原預計3日晚間10時搶通，但是過程中遇巨大岩塊和持續落石阻礙進度，經加調機具人員徹夜不休，終於在4日清晨搶通，可單線雙向通車。

▲蘇花和仁至崇德段3日下午發生大規模坍方。（圖／公路局提供，下同）

▲清除過程中遇巨岩和持續落石，工務單位加派機具，徹夜不休搶通。

工務單位表示，3日下午山壁坍方約3,000立方公尺（長50、寬12、高10公尺），造成雙向阻斷，東區養護工程分局南澳工務段人員機具立即前往災害現場進行搶修，搶修過程因遭遇崩坍擴災及巨岩，搶修團隊立即增加機具連夜搶修，4日凌晨2時搶通單線。

▲蘇花和仁至崇德段3日下午發生大規模坍方。（圖／公路局提供，下同）

南澳工務段考量災害現場偶有落石，為維護用路人安全，於清晨5時開放單線雙向通行，呼籲用路人配合現場管制人員指揮通行。 

▲蘇花和仁至崇德段3日下午發生大規模坍方。（圖／公路局提供，下同）

公路局提醒用路人，山區道路受地震影響，易發生坍方、落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

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