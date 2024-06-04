百億「台中神祕賭王」曝光！　刑事戰將為他淪抓耙仔

▲身價數百億元、號稱「中台灣賭王」的陳政谷（右），上月底因涉及洗錢等罪，遭檢方聲押禁見獲准，劉姓共犯（左）也遭收押。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

刑事警察局三線二星警政監林明佐疑中美人計涉及洩密、包庇博弈集團及貪汙等重罪，成為警界最大內鬼。上個月遭收押禁見後，台中地檢署循線又發動二波偵蒐行動。

▲刑事局三線二星警政監林明佐（圖），涉洩漏檢警偵蒐行動給陳政谷，已遭收押。

5月24日將身價數百億元的中台灣賭王、九州天下博弈網幕後老闆陳政谷，及擔任左右手的前TVBS記者史鎮康等5人，以涉及賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌，聲請羈押禁見獲准，一舉瓦解全台規模數一數二的賭博網站。

本刊調查，一向神祕、低調的陳政谷之所以浮出檯面，肇因是2021年橋頭與嘉義地檢署聯手偵辦一起高雄線上博弈案，從查扣的帳冊發現，陳政谷原來是九州天下網站幕後負責人，礙於管轄權只好轉交台中地檢署接手偵辦。

▲刑事局在2017年間曾報請全台16個地檢署同步大規模掃蕩陳政谷旗下賭站，查出後台操盤管理平台藏身在台中七期豪宅。

中檢立案後鴨子划水追查一年多，去年7、8月間決定收網。詎料，陳政谷竟事先收到檢警即將搜索的消息，一群核心幹部已早一步出境，分赴日、韓及東南亞等地藏匿，陳也緊急買機票打算出國避風頭，幸好在機場被海關攔下，訊後遭檢方以一千萬元交保。

▲台中地檢署從去年中鎖定陳政谷賭站集團偵辦，查出洗錢金額近百億元，另有刑事局高官涉嫌洩密，至今共收押7嫌。

不過，陳政谷旗下的另名大將、涉嫌利用第三方支付，替該博弈網站洗錢逾億元的剛谷科技負責人李孟修，仍早一步搭機飛往菲律賓躲藏，專案小組透過國際刑警組織協助，已由菲國警方將人逮捕，近日可望遣返回台受審。

檢警偵辦本案蒐證多時，可謂耗盡心思，不料，卻在收網前功虧一簣，研判有人洩密，於是暗中指揮調查局中機站及廉政署中調組分頭蒐證，終於查出陳政谷透過綿密的政商及檢警關係網絡，打造出強大門神群，包括利用台灣電子競技聯盟董事長、中華民國電子競技運動協會理事長徐培菁，快速打通政商關係及警界人脈，以及由前TVBS記者史鎮康負責媒體關係並協助洗錢。

▲電競聯盟前董事長徐培菁（圖）涉嫌向林明佐打聽檢警偵辦計畫。

令辦案人員詫異的是，史鎮康的連襟就是台中地檢署前主任檢察官、現為某地檢署檢察長，由於身分敏感，檢警廉調辦起案來顯得格外低調。



更多鏡週刊報導

【新聞內幕】高階警官涉護航百億賭王 神祕博弈教父陳政谷落網內幕

【百億神祕賭王1】低調縱橫線上博弈30年 揭小電玩商翻身百億賭王煉金術

【百億神祕賭王2】防擄人勒贖重演 他自創千坪打手基地營訓練貼身護衛