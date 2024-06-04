輪到你了！　5星座下半年平安健康

▲水瓶座下半年透過心靈放鬆和調節，健康狀況將會有顯著改善。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，今年下半年，金牛座、射手座、天蠍座、處女座、水瓶座身心平安健康；如果沒上榜也不需要氣餒，每個人都可以透過努力和堅持，迎接屬於自己的健康生活。

金牛座：新藥出現、覓得良醫

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金牛座在下半年，將會遇到治療你病症的良藥和優秀的醫生，一直困擾你的健康問題，將在專業醫療團隊幫助下有效緩解。你積極配合醫師的治療方案，並且嚴格遵守醫囑，最終身體狀況會有明顯改善。

新藥出現讓你重新燃起對健康的希望，而良醫的悉心照料更是讓你充滿信心。堅持下去，你的健康會逐漸恢復，迎來一個平安無憂的下半年。

射手座：身體機能、越來越好

射手座下半年身體機能將會顯著提升，透過規律運動和健康飲食習慣，逐漸發現自己的身體越來越強壯，免疫力也大幅增強。

無論是在工作或生活中，你都能充滿活力應對各種挑戰，開始享受運動帶來的快樂，並且在飲食上更加注意營養均衡。繼續維持這樣的生活方式，你的身體狀況會越來越好，平安健康度過每一天。

天蠍座：規律生活、宿疾好轉

天蠍座下半年將會透過規律的生活習慣，改善健康狀況，一直困擾你的慢性病或宿疾，在你堅持健康作息和飲食情況下，會逐漸好轉。

你學會傾聽身體的訊號，避免過度勞累和不良習慣，透過早睡早起、適當運動和健康飲食，身體逐漸恢復健康。繼續保持這種規律的生活方式，你會發現自己的健康狀態越來越好，充滿能量迎接每一天。

處女座：改善飲食、充滿活力

處女座下半年透過改善飲食習慣，身體會變得更加健康和充滿活力，你開始注重均衡營養，減少垃圾食物攝入，多吃蔬菜水果和高蛋白食物。

這不僅讓你的體力和精力都有顯著提升，也讓你的肌膚變得更加光滑細膩，你也會發現透過健康飲食，免疫力也得到增強，身體更少生病。繼續保持這種健康的飲食習慣，你會在下半年感受到前所未有的活力和健康。

水瓶座：心靈放鬆、身體康泰

水瓶座在下半年透過心靈放鬆和調節，健康狀況將會有顯著改善，你學會釋放壓力，透過冥想、瑜珈等方式讓心靈平靜。這不僅讓你的精神狀態變得更加積極，也帶動身體康泰。

你發現當心情放鬆時，身體也會跟著變得更健康，疲勞和不適感逐漸消失。放鬆心情，享受生活，你會發現自己的健康狀態逐步好轉，迎來一個平安無憂的下半年。