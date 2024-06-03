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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆柯建銘曾提「條件」挺花東三法　傅崐萁嗆離岸風電才是錢坑　

▲▼卓榮泰赴立法院備詢-傅崐萁。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前提出「花東交通三法案」，預計花費高達2兆元，並預告，7月16日會期結束前，花東三法建設一定三讀通過，被綠營批評無視專業評估及財政紀律。傅崐萁今（3日）則爆，民進黨黨團總召柯建銘竟然直接威逼利誘，告知可以將「環島高鐵」及「花東快」作為交換條件，希望國民黨團放棄「國會改革法案」，一旦國民黨團棄案民進黨團必支持「環島高鐵」及「花東快」。

傅崐萁領銜提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案。傅崐萁表示，「三大交通平權法案」在委員會及黨團協商時，民進黨都在刻意拖延時間，而在立法院長韓國瑜召開的朝野協商中，國民黨已經表達非常清楚，基於尊重主管機關及政策的延續性，要等新任交通部長上任後再討論。而民進黨再三抹黑、刻意造謠「三大交通平權法案」要耗資2兆元，除了是空穴來風、子虛烏有以外，民進黨才是真正掏空台灣花費2兆元發展離岸風電。

傅崐萁強調，交通法案絕對是民生法案，國民黨當然願意、善意、專業的溝通，因此會以本會期順利三讀為努力目標。

傅崐萁指出，「三大交通平權法案」分別在經濟委員會及交通委員會都有逐條審查、充分討論，到了委員會及朝野協商時，民進黨團一不出席、二不討論。甚至在5月17日院會要逐條討論、表決「國會改革五法」前夕，柯建銘竟然直接威逼利誘，告知可以將「環島高鐵」及「花東快」作為交換條件，希望國民黨團放棄「國會改革法案」的提案。

傅崐萁表示，一旦國民黨團棄案，民進黨團必當支持「環島高鐵」及「花東快」，「光天化日、朗朗乾坤，面對如此厚顏無恥的黑箱交易、威脅利誘，傅崐萁挺住壓力絕不撤回國會改革法案、不犧牲對人民的承諾。」

傅崐萁認為，前任行政院長陳建仁及前交通部長王國材都許諾支持「環島高鐵」，而「花東快」更是賴清德總統、蕭美琴副總統以及花蓮縣民進黨籍議員過去的政見，如今賴政府上台後如不延續政見，難不成又是騙票？

傅崐萁指出，國民黨團已經決議將「不受公共債務法限制」拿掉，因此這三大案的基本原則就是「四不一遵守」，分別是「不舉債、不設立基金、不債留子孫、不編列特別預算、遵守財政紀律」。「花東快」由政府編列公務預算逐年實施，至於「環島高鐵」及「國道六號東延」依舊是希望政府零出資，完全委託國內或國際的BOT來興建，現在國人所乘坐舒適的「台灣高鐵」便是民間所建，而身為國會議員就應當扛起為台灣基礎建設加快腳步的重責大任。

傅崐萁強調，民進黨團再三抹黑造謠，反覆謊稱「三大交通平權法案」是2兆元錢坑建設，但真正掏空台灣、榨取民脂民膏的是2兆元離岸風電。民進黨擱置每年可以發電213億度電的核四不用，反而花費2兆元去購買每年發電198億度電的離岸風電，明顯是先射箭再畫把，明知台灣發電即將出現缺口，放棄成本每度電1元的核四不用，轉而購買5.8元每度的離岸風電，如此更好上下其手、藏汙納垢。民進黨利用離岸發電，要台灣20年內付出2兆元的成本，而代價就是台電必然倒閉，這才是名符其實藏在中華民國財政裡的蛀蟲，鯨吞蠶食人民的納稅錢，真正的「錢坑」建設。

最後，傅崐萁表示，「三大交通平權法案」就是基於「交通平權，生命無價」的理念，「花東快」及「環島高鐵」希望國人鄉親能夠了解，這都是為了台灣全體人民的區域平衡發展，也讓大家都能享受到在台灣「2小時共同生活圈」平安快樂的生活方式。尤其「環島高鐵」興建完成以後，台灣的任何一個地方到另外一個點，絕對不會超過2個小時。三大交通平權建設的提案也都符合憲法第70條規定，皆為法律案而非預算案，同時也沒有增加預算。而根據大法官釋字第391號，國會本就可以依職權提出相關的建議，替人民把關刪減並建議調整國家的預算，讓國家施政更加完善。
 

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國民黨傅崐萁花東三法柯建銘

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