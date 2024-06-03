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基隆潮境公園山崩　公車「9路線改道」部分停靠站取消一次看

記者趙蔡州／綜合報導

基隆市中正區北寧路、潮境公園路口處3日下午發生嚴重土石崩塌，整片山壁大規模滑落導致現場道路中斷。基隆市政府3日晚間表示，為了因應土石崩塌道路中斷，方便民眾搭乘公共運輸，基隆市公車、首都客運、新北市公車共9線公車已改道和取消部分停靠站位，請乘客多加留意最新乘車資訊。

基隆市政府交通處表示，北寧路3日發生土石崩塌，造成現場道路中斷，為了方便民眾搭乘公共運輸，首都客運1579路線、新北市公車791及瑞芳－南港跳蛙公車路線，還有基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路共計9線，配合改道行駛且部分站位不停靠。

▲ 基隆市公車。（圖／記者郭世賢翻攝）

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▲基隆市公車潮境公園路口處3日發生坍塌，導致客運9路線改道。（圖／記者郭世賢翻攝）

客運路線調整詳細如下：

一、基隆市公車103（往八斗子）、R66（七堵車站＝八斗子）、803（長庚醫院＝信義區＝八斗子）截短以「海科館（碧水巷）站」為起訖站，「望海巷」及「八斗子車站」不停靠
二、基隆市公車108（往潮境公園）截短以「海科館（碧水巷）站」為起訖站位，「潮境公園站」不停靠。
三、基隆市公車T99（濱海奇基線）截短以「海科館（碧水巷）站」為起訖站位，「八斗子車站」不停靠。
四、基隆市公車802（長庚醫院＝中正區＝八斗子）截短以「海科館（碧水巷）站」為起訖站位，「望海巷」、「八斗子車站」及「潮境公園站」不停靠。
五、新北市公車791（國家新城＝基隆市區＝福隆）、瑞芳－南港跳蛙公車路線均配合道路封閉改道瑞芳市區。
六、首都客運1579（基隆市中正區＝臺北市區）截短以「八斗子站」為起訖站位，「海科館正門」、「海科館（碧水巷）」及「八斗子車站」不停靠。

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