行車紀錄器還原山崩瞬間！雙載機車奔逃　貨車10秒遭巨石埋沒

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市潮境公園大橋入口處今(3日)下午2時28分傳出大片土石崩落，現場宛如世界末日，整片山壁、巨石瞬間落下，導致多量汽機車遭壓毀，目前傷亡情況仍然不明。當時現場一輛汽車行車紀錄器也拍下恐怖畫面，在山崩發生時，一輛雙載機車連忙逃命，而貨車則是進退維谷，最終被落石掩埋，拍下畫面的汽車也被山崩衝落駁坎，180度翻車。

▲一輛男子騎車機車逆向女伴逃命。（圖／記者郭世賢翻攝）

行車紀錄器拍下，當時靠山壁的車道已經開始崩塌，綠色樹木不斷被土黃色的泥石衝落，只剩下約10來秒能逃生，位於畫面右側的民眾發現情況不對，急忙拔腿逃命；而畫面左下角還衝出一部雙載機車，一名男子緊急催動油門，逆向載著女伴奔逃，身影迅速消失在畫面中。

而前方的白色貨車則是進退兩難，前方有落石、後方有車也無法駛離，駕駛只好往前開，嘗試從落石縫隙中鑽出，但很快即遭大量落石掩埋。拍下這段畫面的後車也被山崩強大的衝擊力往旁邊推，行車紀錄器鏡頭天旋地轉，最終整輛車180度翻覆倒在駁坎下方。

目前警消獲報後已經出動人員到場搜救，基隆市長謝國樑也抵達現場勘災，並聽取簡報，目前已知2人受傷，詳細傷亡情況仍然不明。

▼白色貨車最後被落石掩埋，而拍下畫面的汽車也被推落駁坎。

▼ 基隆潮境公園山崩空拍。（圖／記者徐文彬攝）