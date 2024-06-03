10多隻浪犬翻牆肆虐！員林稽徵所後方機車慘況曝　鄉親求援

▲浪犬翻牆進國稅局將機車啃咬撕毀。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

很扯！財政部中區國稅局員林稽徵所後方，今天被民眾發現有多輛機車遭10多隻浪狗爬牆進入，將機車椅墊及電線啃咬到慘不忍睹，泡棉四處飛散，機車也被推倒，浪狗惡搞完後，又成群結隊離開，但民眾敢怒不敢言，只能任其凌虐，檢舉愛媽還會遭到大罵，里長也很擔心，萬一咬到沒有防備能力的老人跟小孩該怎麼辦，希望縣府能出面為居民解決。

▲浪犬啃咬套在機車外罩。（圖／民眾提供）

據里長表示，愛媽很有愛心，每天跑去豬肉攤買內臟回家煮食，長達2年餵養，浪狗沒有結紮，生養越來越多，至今大約累積200多隻浪犬，成為地方的亂源。

附近民眾發現，愛媽飼養的場所就在立委經常辦活動的空地，近日下雨，有大約10多隻大浪狗集結窩居在國稅局的帳篷躲雨，近半年來，2度對停在帳棚內的機車啃咬下手，甚至大半夜還會「狗吹螺」，不堪其擾。

▲浪犬闖進國稅局。（圖／民眾提供）

里長說，三義里內有大型公園、有市立幼兒園與社區活動中心，民眾不僅擔心出門被狗咬，更害怕萬一攻擊小孩及老人，這後果恐怕不堪設想。之前向動防所申請，要放置捕狗籠，也曾遭到愛媽制止，附近居民也大都敢怒不敢言，如今浪狗的行為更加囂張，希望縣府及民代們能幫幫他們，還給里民一個生命安全的居住環境。

▲浪犬盤據在公園。（圖／民眾提供）