快訊／南韓宣布撕毀「919兩韓軍事協議」！　應對北韓糞便氣球攻擊

▲北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

針對北韓（朝鮮）連日來向南韓空飄近千顆糞便氣球、干擾GPS系統等挑釁舉動，南韓總統辦公室今（3）日下午宣布考慮撕毀「九一九南北韓軍事協議」，未來可望恢復在軍事分界線附近進行軍事訓練，明（4）日國務會議時作為議案討論，並表示這個舉動將持續至兩韓恢復信任關係為止。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室3日召開國家安全保障會議（NSC），由國安室長金泰孝主持，做出上述決定。南韓總統辦公室國家安保室表示，「依照我國（南韓）法律規定，該舉措為正當且合法的程序，一旦撕毀《九一九軍事協議》，則過去受限的軍事分界線軍事訓練將可以再度實施，也可以更加充分、完善應對來自北韓的挑釁。」

南韓國家安保室補充，「（南韓）政府將持續守護國民生命安全，不惜採取任何措施與手段。會議出席者皆同意，一旦北韓持續挑釁，我方將追加採取相應措施，上述會議結果已向總統尹錫悅和NSC常任委員們匯報。」

南韓總統辦公室國家安保室長張虎鎮2日下午主持NSC會議，強調今後將著手進行「北韓難以承擔的措施」，並表示不排除重啟設在軍事分界線的擴聲器、恢復對北韓廣播含有韓國流行音樂、宣傳民主體制等內容，然而若要重啟心戰廣播，當務之急是廢除《九一九軍事協議》。

據悉，南韓前總統文在寅在任時，曾和北韓國務委員長金正恩於2018年9月19日簽訂《九一九南北軍事協議》，作為《平壤共同宣言》的附屬協議，訂定飛行禁區、野外機動訓練禁區，並決定在北方分界線（NLL）一帶劃定「海上緩衝區域」，防止雙方在海上爆發武力衝突，禁止雙方在該區域進行砲擊、海上機動訓練。

北韓於2022年12月6日在江原道高城郡、金剛山一帶重啟射擊訓練，去年11月更宣布全面撕毀協議，因此南韓政府也於同一個月宣布停止部分條文效力。