脫北者團體逼金正恩道歉　南韓：向北韓空飄傳單屬「言論自由」

▲南韓江原道鐵原郡某農田，出現北韓空飄的糞便氣球。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓脫北者公民團體曾於5月初向北韓（朝鮮）空飄氣球與反體制傳單，引來北韓國防省放話要潑灑糞水。隨後，北韓竟於5月28日、6月1日兩度向南韓空飄糞便氣球，直到南韓考慮重啟邊境心戰廣播後，北韓才宣布停止。脫北者團體表示，除非金正恩道歉，否則將繼續向北韓空飄氣球。

根據《韓聯社》，北韓5月28日、6月1日合計已向南韓空飄近千顆糞便氣球，在南韓總統辦公室表示不排除重啟「心戰廣播」進行報復後，北韓國防省副相金剛日昨（2）日晚間指出，北韓已透過3500個運載工具向南韓施放15噸垃圾，目前雖已停止施放，然而一旦南韓繼續施放反體制傳單，則將再度向南韓空飄百倍的垃圾和穢物。

▲南韓脫北者公民團體「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學曾向北韓空飄50萬張傳單。（圖／達志影像）

針對北韓骯髒低級的舉措，長年以來向北韓空飄傳單與氣球的南韓脫北者團體「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學今（3）日受訪強調，「一旦風向改成從南向北吹，則『不會改變』向北韓空飄傳單的立場。對於大韓民國國民慘遭空飄垃圾與穢物，除非金正恩就此事道歉，我方才會考慮暫時停止向北韓空飄傳單。」

自由北韓運動聯盟透過聲明表示，「我們向北韓空飄含有真相、愛、1元美金、韓劇、韓國歌謠，結果北韓反而空飄穢物與垃圾？（北韓）必須針對犯下的惡行向大韓民國國民道歉！」

自由北韓運動聯盟曾於今年5月10日透過20個大型氣球向北韓空飄30萬張反體制傳單，其中還包括儲存韓國流行音樂（K-POP）、韓國演歌影片等2000個USB隨身碟。

▲朴尚學指導的南韓脫北者公民團體，曾於2017年向北韓施放空飄氣球。（圖／達志影像／美聯社）

然而針對脫北者公民團體並無意停止向北韓空飄傳單的舉動，南韓統一部發言人具炳杉卻強調，由於憲法保障人民的「言論自由」，因此政府並不會刻意制止相關團體繼續向北韓施放傳單。

據悉，文在寅政府曾通過立法禁止向北韓空飄傳單，然而南韓憲法裁判所（憲法法院）去年9月時做出違憲判決，認為《對北傳單禁止法》違憲。

▲▼北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球，裡面裝有菸蒂等各種垃圾。（圖／路透）

針對連日來南北韓緊張情勢升溫，住在邊境地帶的南韓居民感到相當緊張，他們所組織的公民團體3日上午前往首爾市龍山區總統辦公室對面召開記者會，要求政府務必阻止軍事衝突發生，尤其政府必須禁止脫北者團體再度向北韓空飄反體制氣球。

《韓聯社》分析，從北韓國防省2日晚間的談話內容來看，北韓「有條件」地暫時停止向南韓空飄糞便氣球，並表示一旦脫北者團體繼續空飄氣球，則將空飄百倍的垃圾與穢物，從中挑起南韓社會內部對於兩韓政治議題的對立、矛盾。