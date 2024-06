日本志工只有4歲和7歲！皇居外苑當英語導覽　一開口網全跪了

▲日本一對小兄弟在東京皇居外苑用英語導覽而爆紅。(圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

日本一對年紀只有7歲和4歲的可愛小兄弟,最近因為在東京皇居外苑當志工,以一口流利的英語為外國遊客提供導覽服務,得到大家的熱烈讚賞,而在網上迅速爆紅。

據日本富士新聞網的報導,這對小兄弟分別是7歲的哥哥佑都與4歲弟弟惠多。雖然他們的外表看起來與普通孩子無異,但英語能力卻出奇地好,在皇居外苑遇到外國遊客時,也毫不怕生地上前攀談,笑容滿面地為大家導覽。

從現場畫面可見,這對小兄弟在見到外國遊客時,首先禮貌地上前問道,「哈囉哈囉,我可以稍微跟你們聊聊嗎?」(Hello~! Hello~! Can I talk with you a little bit?)接著,2人開始用流利英語介紹皇居外苑的「楠木正成」銅像,並說明該雕像的姿態是身著盔甲收韁繩的勒馬之姿。(This bronze statue is of Masashige Kusunoki the horse wearing armor are pulled a rope to stop his horse.)

隨著訪日外國客的持續增加,日本能用英語進行觀光導覽的人手明顯不足,也讓這對與眾不同的小兄弟成為眾多志工中的熱門人選。外國遊客不僅對他們讚譽有加,還不斷誇讚他們小小年紀就能把英語說得這麼流利,「真的很棒」。

小兄弟的媽媽舞衣透露,這對小兄弟從小就開始學習英語,7歲的佑都從1歲開始學,而4歲的惠多甚至在未滿1歲就開始學英語了。2人掌握英語後,產生了「想跟外國人談話」的想法,於是便從2023年起開始擔任導覽志工。4歲的弟弟表示,他認為不管是跟誰,能用英語說話就很開心。而舞衣也對兒子們的英文能力感到十分驕傲,認為能用英語向世界傳達日本魅力是件非常值得高興的事。