日本志工只有4歲和7歲！皇居外苑當英語導覽　一開口網全跪了

▲日本一對小兄弟在東京皇居外苑用英語導覽而爆紅。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本一對年紀只有7歲和4歲的可愛小兄弟，最近因為在東京皇居外苑當志工，以一口流利的英語為外國遊客提供導覽服務，得到大家的熱烈讚賞，而在網上迅速爆紅。

據日本富士新聞網的報導，這對小兄弟分別是7歲的哥哥佑都與4歲弟弟惠多。雖然他們的外表看起來與普通孩子無異，但英語能力卻出奇地好，在皇居外苑遇到外國遊客時，也毫不怕生地上前攀談，笑容滿面地為大家導覽。

從現場畫面可見，這對小兄弟在見到外國遊客時，首先禮貌地上前問道，「哈囉哈囉，我可以稍微跟你們聊聊嗎？」（Hello～! Hello～! Can I talk with you a little bit?）接著，2人開始用流利英語介紹皇居外苑的「楠木正成」銅像，並說明該雕像的姿態是身著盔甲收韁繩的勒馬之姿。（This bronze statue is of Masashige Kusunoki the horse wearing armor are pulled a rope to stop his horse.）

隨著訪日外國客的持續增加，日本能用英語進行觀光導覽的人手明顯不足，也讓這對與眾不同的小兄弟成為眾多志工中的熱門人選。外國遊客不僅對他們讚譽有加，還不斷誇讚他們小小年紀就能把英語說得這麼流利，「真的很棒」。

小兄弟的媽媽舞衣透露，這對小兄弟從小就開始學習英語，7歲的佑都從1歲開始學，而4歲的惠多甚至在未滿1歲就開始學英語了。2人掌握英語後，產生了「想跟外國人談話」的想法，於是便從2023年起開始擔任導覽志工。4歲的弟弟表示，他認為不管是跟誰，能用英語說話就很開心。而舞衣也對兒子們的英文能力感到十分驕傲，認為能用英語向世界傳達日本魅力是件非常值得高興的事。