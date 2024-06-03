男違停遭開單不爽「縱火燒派出所」！拒捕撞警車　2警傷

文／中央社

宜蘭縣郭姓男子疑不滿違規停車遭警方開單，2日凌晨持汽油至羅東警分局成功派出所機車停放區縱火，造成機車損毀，警方緝捕時，郭男還駕車衝撞警車，詢後將他依法送辦。

羅東警分局成功派出所機車停放區，2日凌晨2時20分突然起火燃燒，員警立即通報消防局派員到場滅火，火勢於凌晨2時50分撲滅，共有6輛機車、1輛腳踏車和派出所外部電線遭燒毀。

▲男子案發前去加油站買汽油。（圖／記者游芳男翻攝）



警方調閱監視器畫面，發現1名男子身穿迷彩背心上衣、迷彩短褲，頭戴全罩式安全帽徒步離開派出所機車停放區後，現場立即冒出火光，男子隨後駕駛自小客車離去，經警方進一步清查，認為郭男涉有重嫌，立刻派員查緝。

▼宜蘭成功派出所遭縱火。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



警方2日凌晨3時許，在郭男住家附近發現郭男行蹤，一路尾隨郭男駕駛的車輛10餘分鐘，在新寮一路上前攔停車輛，過程中郭男開車衝撞警車，造成2名員警受到輕傷，警方以警棍擊破車窗，將郭男逮捕。

警方調查，郭男疑不滿5月間因違規停車遭羅東警分局員警開單告發，經調閱監視器，發現郭男前往台北市某加油站購買新台幣7元汽油，請加油站員工裝在寶特瓶內，2日凌晨再回到現場縱火犯案。警方詢後依妨害公務、公共危險及毀損等罪嫌，將郭男移送宜蘭地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。