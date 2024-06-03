黃仁勳遭網友肉搜「公開身分證字號」　輝達傳將有動作

▲網友肉搜還公開「黃仁勳身分證字號」，科技專家許美華爆「輝達拿到截圖了」。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳近期在台灣掀起一陣旋風，不料有網友日前竟肉搜黃仁勳的身分證字號並公開在社群平台。肉搜的行為曝光後，馬上遭到其他網友憤怒撻伐，質問「黃仁勳是犯了什麼罪，憑什麼肉搜人家還公布出來」，科技專家許美華也在臉書透露，輝達將把相關截圖交給法務部門處理。

臉書粉絲團「黑夜奇俠」過去曾經因為肉搜網紅星光奈奈的家人，在網路上公開立委徐巧芯私人Line ID，多數躍上媒體版面，不料他1日又在Threads肉搜並公布黃仁勳一半的身分證字號，還批評「黃仁勳父親的祖籍在浙江，他和父親的戶籍都是台北市，既然是A開頭，應該不算是台南出生的吧，如果只有母親是台南人，就算台南人的話，那我也算是台南人了，台媒到底有沒有查證清楚啊？」

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▲黑夜奇俠在Threads公開疑似黃仁勳的身分證。（圖／翻攝自批踢踢）

黑夜奇俠肉搜黃仁勳身分證字號的消息一出，馬上引起廣大網友激烈撻伐，有人說，「黃仁勳是犯了什麼罪，憑什麼肉搜人家還公布出來」、「公布身份證字號真的很LOW」、「就算只公布一部分，個資就是個資啊」、「媽媽是台南人為什麼不能說是台南人」、「出生地跟登記戶籍的地點可以不一樣呀，我的天」。

科技專家許美華2日也在臉書表示，有網友肉搜並公布黃仁勳一半的身分證字號，說黃仁勳跟父親戶籍都在台北市，都是A開頭，只有媽媽是台南人，根本不算台南人，「真的不懂這種肉搜到底要證明什麼，他不是台南人，是台北人？這不就是說，現在制霸AI世界的Jensen黃，在國籍上不只是美國人，也是台灣人嗎」。

▲許美華表示，輝達已經有人來要截圖，會交給公司法務部門。（圖／翻攝自許美華臉書）

許美華也在留言處補充說，公布其他人的身分證字號是違反個資法的，這個網友（黑夜奇俠）只公佈黃仁勳一半身分證字號，應該是在閃躲個資法吧，現在臉書、Threads都已經關閉了，可能還是擔心違反個資法被告。她還透露「NVIDIA的朋友已經來要截圖了，將會交給公司法務部門」。