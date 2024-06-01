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美防長：美中兩軍將恢復聯絡　盼對方屆時接電話

▲▼ 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）31日與中國國防部長董軍在新加坡會晤。（圖／路透）

▲ 奧斯汀5月31日與董軍在新加坡會晤。（圖／路透）

文／中央社

美國國防部長奧斯汀今天表示，美中將於幾個月內恢復兩軍溝通聯絡，還說盼望屆時中方能接電話；華府當前也強化區域聯盟網絡以應對中國在區域日增的軍力及影響力。

法新社報導，從日本到澳洲，美國近年持續深化印太各處的防務合作、頻頻舉行聯合軍演與定期派遣機艦駛入台海、南海，但相關舉措也惹惱北京。

奧斯汀（Lloyd Austin）昨天在新加坡香格里拉對話會晤中國國防部長董軍，這是兩國防長18個月來首次實質面對面會談。他今天表示美中會在幾個月內恢復兩軍溝通。

他說，「我告訴董部長，如因緊急情況來電，我一定會接電話，我定然希望對方也會這麼做。」

奧斯汀今天在香格里拉對話發表演講時表示，過去3年在印太出現的新聚合「正產生一個更強大、更彈性和更具能力的夥伴關係網絡，而這正定義印太安全的新紀元」，還說華府對區域的持久承諾，是印太變革性成長的「跳板」。

奧斯汀說，「我們全力以赴，別無他途。」還認為當美國與印太共同努力時，當地就會更安全、更繁榮，並提及在區域內包括與菲律賓、澳洲和日本的夥伴關係。

他表示印太安全幾乎在各方面都出現「新的聚合」，解釋這個聚合並非聯盟或同盟，而是一組交疊且互補的倡議與機制，由共同願景和彼此擔負的義務所推動。

奧斯汀說，「這種新的聚合是為團結而非分裂。這不是強行加諸一國的意志，無關霸凌或脅迫，而是關於主權國家的自由選擇、是關於善意的概念，靠我們共同的利益和珍視的價值觀團結彼此。」

他說當中一些價值觀包括尊重主權和國際法、海洋和天空自由，透過對話而非脅迫或衝突來和平解決爭端，「絕非透過所謂懲罰」。這話被視為不點名批判中國，因為中方於23到24日以「懲戒」台獨之名在台灣周邊軍演。

進入問答環節時，中國軍事科學院戰爭研究院大校研究員曹延中問奧斯汀，美國是否意圖在印太建立類似北約的聯盟，並說正是因為北約東擴導致俄烏衝突。

奧斯汀表示他不同意俄烏衝突肇因於北約東擴，仍歸咎於俄國總統蒲亭非法侵略鄰國。至於美國是否欲在印太建立北約式的聯盟，奧斯汀並未正面回答，僅解釋美方目標是與志同道合的國家合作，實現「自由開放印太」的共同願景。

曹延中在奧斯汀演講完後告訴媒體，美國「極力發展這些所謂聯盟，只會讓別國的不安全感日增」。（譯者：陳亦偉）

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