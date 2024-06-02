澤倫斯基出席「香格里拉對話」發表演說　傳將會晤美防長

▲澤倫斯基1日抵達香格里拉對話舉辦地點。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

國際國防論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）在新加坡登場，烏克蘭總統澤倫斯基1日晚間抵達現場，預計今日上午發表演講，尋求安全援助與國際支持，據傳也將在場邊會晤美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。

澤倫斯基2022年曾通過視訊連線，在香格里拉對話上演說，但並未親自到場。他1日晚間抵達時，受到主辦單位、英國國際戰略研究所（IISS）執行主席奇普曼（John Chipman）的迎接，迄今已經分別會晤多國領袖及議員，預計今日上午在最終討論會上演說，主題是「重新構想全球和平與區域穩定的解決方案」。

澤倫斯基在X發文表示，已與美國國會代表團、印尼總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）、東帝汶總統奧爾塔（José Ramos-Horta）會面，「對我們來說，開始建立公正和平的程序是非常重要的。俄羅斯不想要結束戰爭，因此我們必須與全世界合作，往和平更進一步。」

▲香格里拉對話在新加坡舉行。（圖／達志影像／美聯社）

一名美國國防官員匿名透露，澤倫斯基與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）預計今日在場邊會晤美國國防部長奧斯汀，討論烏克蘭目前的戰場局勢，而奧斯汀將「強調美國的承諾，即確保烏克蘭擁有自我防衛、免於俄羅斯持續侵略所需的事物。」

路透社指出，自從2022年入侵烏克蘭以來，俄羅斯皆未出席這個舉辦在新加坡的安全峰會。而基輔正在面臨來自俄軍的新一輪攻勢，尤其東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）附近。與此同時，華府近期放鬆限制，准許基輔「有限度」使用美國供應武器，打擊位於俄羅斯的目標。專家認為，此舉將協助烏克蘭先發制人。