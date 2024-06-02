海巡艦交船下水！蕭美琴親自擲瓶　目標2027年造141艘新式艦艇

▲副總統蕭美琴今天上午南下高雄。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

副總統蕭美琴今（2日）前往高雄出席「安平級巡防艦第8艘CG610永康艦交船、第9艘CG611命名下水暨新型35噸級巡防艇第31艘PP-3520艇交船」聯合典禮，親自進行擲瓶下水儀式。她表示，為因應台海周邊的多變情勢，政府透過「籌建海巡艦艇發展計畫」編列新台幣426億元預算，自2018年起，預計到2027年間，打造141艘新式海巡艦艇來守護國家與人民。

蕭美琴表示，今天，海巡署辦理「安平級巡防艦第8艘CG610永康艦交船」、「新型35噸級巡防艇第31艘PP-3520艇交船」以及「安平級巡防艦第9艘CG611命名下水」聯合典禮，除了向大家介紹海巡艦隊新的生力軍，也要向國人朋友宣告海巡署護衛海域，保衛人民、保障漁權的決心。

蕭美琴談及，這些新建造的海巡艦艇，除了強化我國的海洋巡弋能量，也大幅提升在通訊、偵蒐以及平時、戰時轉換的能力，為海巡帶來更堅強的力量。當然，一個計畫要能夠有效推動，背後必然有一群默默付出的英雄。在這裡，她要特別感謝中信造船公司，以世界一流的造船工藝，承造安平級巡防艦，建造出續航力更遠、使用空間更大的巡防艦艇，增強台灣海洋國家的優勢。

此外，蕭美琴談及，政府穩健推動「國艦國造」不僅逐步厚實海洋巡防的能量，海巡艦艇的建造也為國內造船產業帶來空前的榮景，帶動台灣造船產業鏈的發展，包含船舶設計以及材料、裝備、軍工、檢驗和維保廠商的訂單等等，估計可創造數千個工作機會，帶來高達新台幣千億元以上的產值，大幅提升台灣造船產業的國際競爭力。

蕭美琴表示，面對台海周邊灰色地帶不斷地侵擾，她也要特別感謝並且肯定，海巡同仁在第一線展現高度專業，遇到突發狀況臨危不亂。同時，海巡署也與其他相關單位共同合作，即時掌握台海的動態，也與國際夥伴密切聯繫，共同確保區域的穩定，以及國家的安全。