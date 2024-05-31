潘孟安、郭雅慧接力推短影音節目　上工10天喊「超精實」

▲總統府秘書長潘孟安、發言人郭雅慧分別推出社群平台的系列短影音。（圖／取自臉書）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴520就任至今，從就職典禮出席貴賓、演說內容到日常行程，新政府各項動態備受外界關注。乘著國人對新團隊的期待，新政府幕僚團隊也乘勝追擊，秘書長潘孟安、發言人郭雅慧分別推出明快輕鬆的短影音節目，增加與民眾互動、跟社會對話的機會。

黨政人士指出，根據日前美麗島電子報、台灣民意基金會、TVBS等各家民調顯示，賴清德支持度、信任度與滿意度都得到國人正面評價。長期研究台灣政治的日本學者小笠原認為，代表新政府已揚帆啟航。

乘著國人對新團隊的期待，新政府幕僚團隊也乘勝追擊，積極透過不同方式增加與民眾互動、跟社會對話的機會。如總統府幕僚長潘孟安近日推出「安安秘書長」系列影片，以明快輕鬆的短影音形式，記錄秘書長的工作日常，搭配潘孟安的親民形象，跳脫社會大眾對於總統府的既定印象，讓許多人眼睛一亮。

總統府發言人郭雅慧也推出第一則「大慧報告」影片，以輕快明亮的節奏，帶領大家一起瀏覽總統府一週大事，相關行程精華與亮點花絮都將收錄其中。新政府上路開創新局，幕僚團隊也接力推出各式新企劃，積極面向與觸及所有群眾，讓國人以不同視角更加親近總統府，同時也展現新團隊的活力與新氣象。