▲台北國際觀光博覽「桃園館」優惠好禮等你來。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為搶攻小資族旅遊市場，桃園市政府觀光旅遊局於「2024台北國際觀光博覽會(TTE )」以「大龍門觀光廊帶」與「植感桃園feat. 大溪豆干節」蔬食計畫為主題，推薦夏日旅遊新選擇，邀請參展民眾到桃園館(B006)串門子，發現專屬桃 園的旅遊魅力。

市府觀旅局局長周柏吟表示：「2024台北國際觀光博覽會」於5月31日至6月3日在台北世貿一館展開，TTE旅展是上半年度全台最大的旅展，以B2C消費 形式為主，主打國內旅遊產品及觀光資訊平台。

今年桃園館將帶領民眾一同探索「大龍門旅遊廊帶」的獨特風貌，為夏李旅遊增添更多精彩。周柏吟局長說：桃園有很多好玩的地方與活動，推薦來桃旅遊的?眾可以規 劃多日遊行程，到「大龍門」體驗人文風情後，再出發上山來趟北橫芬多精之旅。

大龍門觀光廊帶旅遊資源豐富，有著各類型的觀光景點，歷史文化豐饒的大溪老街、大溪木藝生態博物館、三坑老街、生態資源豐富的山豬湖親水生態園等多元景點，適合夏季全家大小一同體驗、玩樂！6月1日起更推出「探索北橫 - 離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，推薦大家來趟夏日消暑之旅，就有機會中 大獎。