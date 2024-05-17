台師大工教系不停招！轉型試辦「公費專班」　明年收15名高職生

▲台師大工教系不停招，將改為試辦公費專班，培育技高師資。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

已有70年歷史的台師大工業教育學系學士班，去年底傳出停招。但在各界連署挽救與教育部出手後，確定不停招。台師大表示，透過教育部的技高教師公費專班試辦計畫，工教系學士班將從114學年起，招收首屆公費生專班，每年15名，因為要考術科，故招生對象為高職學生，希望藉此培養電機電子群及動力機械群等等技高師資，預計試辦3年培育45名技高公費老師，若計畫順利，之後將轉為正式專班。

台師大工教系是台灣第一個技職教育師資培育學系，但校方在去年底校務會議上決議，從114學年起停招學士班。主因是工教系已完成轉型階段性任務，未來仍將保留碩博士班，校方並提出「輔導轉系、原系畢業、持續培育師資生」等三項方案，保障學生受教權益。

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不過，消息曝光後引發校友反彈，更有一群高中職校長和科技大學老師發起連署搶救，最終教育部提出「培育技術型高級中等學校專業群科教師公費專班試辦計畫」，讓工教系學士班免於走入歷史。

台師大科技學院院長鄭慶民也證實，台師大工教系學士班不會停招，114學年改以試辦技高教師公費專班延續招生。鄭慶民表示，專班試辦計畫共三學年，114學年起開始招收首屆公費生專班，每年15名，包括機械群、電機電子群、動力機械群各5名，因為要考術科，故對象為高職學生，也可能會透過面談確保對教育有熱忱，進來專班學生會加強實習課，希望藉此培養電機電子群及動力機械群等等技高師資，預計試辦3年將培育45名技高公費老師，3年試辦後若一切順利，將轉為正式專班。

鄭慶民指出，由於產業界景氣好，導致技高的工業類師資被業界搶走而衝擊生源，所以教育部試辦專班，緩解技高缺乏師資問題，專班課程將對準技高授課師資的技術力需要，教育部也會成立課程規劃小組協助，科技學院的師資也會全院支援工教系。