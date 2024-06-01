快訊／日本DMM交易所「4502枚比特幣」遭駭！　價值100億台幣

▲日本又有加密貨幣交易所遭駭，大量比特幣被不當外流。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin於31日深夜宣布，該公司當天下午監測到有4502.9枚的比特幣遭不當外流，總價值高達482億日圓（約新台幣100億元），因此緊急停止新帳戶開立審查、加密資產出庫等多項服務。而此次事件有可能成為日本加密貨幣歷史上第3大損失案件。

DMM Bitcoin於31日深夜緊急在官網發表聲明稱，該交易所31日下午1時26分左右，發現有大量比特幣疑似因系統被駭遭到非法轉移，數量為4502.9枚，損失金額高達482億日圓（約新台幣100億元）。

DMM Bitcoin仍在調查具體的損失情況，並且將暫時限制部分服務，包含新帳戶開設的審查、加密資產的出庫、現貨交易的買入訂單、槓桿交易的新建倉訂單等。DMM Bitcoin同時也承諾，客戶存放於交易所內的比特幣不會受到影響，將會透過集團內部支援，調來相應數量的比特幣，請客戶放心。

目前尚未確定暫停服務的重啟時間，而金融廳也嚴正看待此次事件，並要求DMM Bitcoin對此提出原因說明報告。

日本先前曾2度發生虛擬貨幣交易所遭駭事件，分別是2014年的Mt.Gox與2018年的Coincheck。Mt.Gox 曾是世界上最大的比特幣交易所，但因遭駭客攻擊，導致85萬枚比特幣被竊，當時市值高達4.5億美元（約新台幣146億元），該交易所宣布破產，大量存放虛擬貨幣的用戶資金受損。

Coincheck在2018年被駭客攻擊，約5億枚NEM被竊盜，當時市值約為 5.34 億美元（約新台幣173億元）。