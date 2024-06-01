凌晨5.5地震半個台灣有感　氣象署揭1動作保命：別摸黑下床

記者黃翊婷／綜合報導

今日（1日）凌晨1時10分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.5地震，幾乎半個台灣都有感。氣象署表示，若在室內遇到地震，大致上以「趴下、掩護、穩住」作為避難原則，但如果是在睡覺時發生地震，請務必盡速使用枕頭或棉被保護頭頸部，不要摸黑走動，以免被物品砸傷或跌倒。

▲今日凌晨發生芮氏規模5.5地震。（圖／氣象署提供）

根據中央氣象署地震測報中心資料，1日凌晨1時10分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.5地震，震央在花蓮縣政府北北西方9.8公里處，深度13.1公里，屬於極淺層地震，最大震度4級，幾乎半個台灣都有感。

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▲氣象署提醒，地震發生時若人在床上，請立刻拿起枕頭或棉被保護頭頸部。（圖／翻攝自Facebook／報地震）

氣象署在地震發生之後隨即透過臉書發文提醒，「保命要訣，地震來了啊！如果你窩在床上，請快速拿起枕頭保護自己的頭。」雖然地震發生時，室內避難原則大致上以「趴下、掩護、穩住」為主，但也不是隨時隨地都有桌子可以躲藏，所以大家必須使用不同的避難方法。

氣象署表示，若發生地震時人還在被窩裡，請務必盡速使用枕頭或棉被保護頭頸部，周遭一片漆黑時，也請不要摸黑走動，以免被砸傷或是跌倒；此外，民眾平時也要注意，盡量別將床擺放在窗戶、容易倒塌的櫥櫃旁，或是容易墜落的家具下方，才能保護好自己。

至於這次地震是否屬於0403地震的餘震，氣象署地震測報中心科長甘志文表示，這起地震仍是0403花蓮地震的餘震，因半夜背景較安靜，民眾會感覺更晃，震央仍在0403的餘震序列中，並無特別異常的現象。