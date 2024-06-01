到蕭煌奇工作室躲貓貓問「怎沒鏡子」　網友笑翻羅時豐親回6字

記者黃翊婷／綜合報導

歌手羅時豐經營YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，幽默的主持風格獲得許多民眾喜愛。近日羅時豐與製作團隊前往金曲歌王蕭煌奇的工作室進行採訪，並玩起躲貓貓，羅時豐選擇躲在衣帽間，一句「怎麼沒有鏡子」笑翻網友；事後他也親自在Threads上留言回覆，「我不是故意的」。

▲羅時豐到蕭煌奇的工作室玩躲貓貓，脫口一句話掀起網友熱議。（圖／翻攝自YouTube／羅時豐DL.不務正Ya）

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「羅時豐DL.不務正Ya」日前推出兩部新影片，都是採訪金曲歌王蕭煌奇，其中一部眾人還在蕭煌奇的工作室玩起躲貓貓，當時羅時豐選擇躲在衣帽間，還好奇試穿了一下衣服，接著脫口說出一句「怎麼沒有鏡子」，下一秒又反應過來說道「他看不到」。

▲羅時豐親自留言回覆網友。（圖／翻攝自Threads）

這個節目片段引發網友熱烈討論，還被轉分享到各大社群平台，一名網友在Threads上發文表示，看到這段快笑死，沒想到引來羅時豐本人親自回覆，「我不是故意的」。其他網友也紛紛留言表示，「我笑到快不行，沒有鏡子好過分，就跟我那時候沒頭髮還有人送我梳子一樣」、「代表他把他當成正常人，是好事」、「我會不會在第18層也遇到羅時豐」、「這地獄等級太高了」。

蕭煌奇雖然雙眼失明，但他樂觀面對自己，還經常自開玩笑，他曾在臉書發文表示，「很多人常私訊點字給我，以下是我的回覆」，配圖則是一串點字，笑翻上萬名網友。蕭煌奇還曾在台中文心森林公園開唱時，於台上開放插播，原因是「本人這輩子不需要看大字報和提詞機」，瞬間讓全場歌迷大爆笑。