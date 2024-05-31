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社會 社會焦點 保障人權

綠議員質詢晴空匯火警稱2勇消「冤死」　基層警義消怒灌爆臉書

記者陳凱力／新竹報導

新竹市議員曾資程在議會質詢晴空匯火警事件，稱有消防員爆料指殉職消防員「冤死」，要求消防局長李世恭查明真相。此言論引發多位消防員、義消不滿，紛紛在曾資程的臉書留言要求道歉，認為他指責消防同仁見死不救。李世恭也對曾的質詢表達不滿，雙方在議會激烈辯論。曾資程回應強調自己並未說過「害死同仁、見死不救」，並要求停止政治操作。

▲▼曾資程質詢。（圖／翻攝新竹市議會）

▲曾資程質詢時，念出爆料內容，其中冤死兩字讓消防員、義消氣炸。（圖／翻攝新竹市議會YT頻道）

針對火警事件的質詢，曾資程提出四點要求消防局說明，包括完善高樓層滅火救援SOP、改進消防員退出火場機制、確認防火填充是否符合法規、及如何避免憾事再發生。曾資程指出，他收到消防員爆料，稱當天救災現場未落實安全管理，也未能及時掌握有同仁失聯，且殉職學長生前曾透過無線電發出5、6次呼救，質疑2人是「冤死」。

(質詢完整影片請按此:曾資程議員質詢為1:13:25開始、1:15:48念出爆料內容「冤死」。)

曾資程念完爆料內容後，這段「冤死論」立刻在消防局裡傳開，引起消防、義消的不滿。當天參與「晴空匯」行動的消防員氣憤地說，「曾議員自稱是30年義消，出勤訓練屈指可數，他既然是義消，當天也收到晴空匯二級火警通報，明明知道二級火警需要支援，也沒到場，隔天早上到現場拍完照就離開，兩名弟兄發生這種事，大家心情都很低落，議員卻在質詢的時候消費消防員，讓大家情何以堪。」

▲▼晴空匯火警，曾資程議員稱冤死。（圖／翻攝曾資程臉書）

▲▼曾資程臉書遭到消防員和義消灌爆。（圖／翻攝曾資程臉書，下同）

▲▼晴空匯火警，曾資程議員稱冤死。（圖／翻攝曾資程臉書）

一名消防員說，當天所有在場的消防員、義消都可以聽到無線電，但是就該當下有各種聲音，所以大家真的只有聽到一聲「Mayday」，事後還原錄音檔，的確發現有3-5聲的「Mayday」，但現場55名消防員、69名義消，共一百多人，怎麼可能有人聽到故意忽略?

同仁解釋，還原的無線電已經經過去除雜訊，和當下的音量、清晰度並無法相比，但曾資程卻在為了解始末下公然的對局長念出「冤死」的爆料內容，也讓一向對外和善的消防局長李世恭發了火，要求曾資程立刻道歉。

曾資程雖強調，從未說過「害死同仁、見死不救」，質疑這些說法從何而來，並呼籲停止帶風向。但是基層消防員、義消還是氣到灌爆曾資程臉書，要求他道歉。

▲▼晴空匯火警，曾資程議員稱冤死。（圖／翻攝曾資程臉書）

▲▼消防員及義消紛紛在臉書留言，要求曾資程道歉。 

▲▼晴空匯火警，曾資程議員稱冤死。（圖／翻攝曾資程臉書）

▲▼晴空匯火警，曾資程議員稱冤死。（圖／翻攝曾資程臉書）

▲▼晴空匯火警，曾資程議員稱冤死。（圖／翻攝曾資程臉書）

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