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社會 社會焦點 保障人權

2勇消命喪火場　消防員見高虹安手寫信：無法苟同

竹市集合式住宅晴空匯26日火警，造成2名消防殉職。（翻攝高虹安臉書）

圖文／鏡週刊

新竹市集合式住宅晴空匯火警帶走2名消防員，新竹市長高虹安寫下一封給消防同仁的手寫信，一名消防員對於學長離世有感而發，也對於高市長所言感到無法認同。

該位消防員29日在論壇批踢踢八卦板發文，透露自己任職消防幾年後，逐漸習慣同仁離開，也感到麻木，這次離世的剛好是認識的學長，讓他感受相當深刻。

原PO說，每回有消防殉職，長官說的話就像複製貼上，他簡短節錄這次高虹安手寫信提及的內容，信中寫道「為保障消防同仁的權益，市府去年已將超勤加班費由17,000元提高到19,000元，並努力在消防設備上不斷增添預算更新。」

原PO解釋，他對於這一小段有很多話想說，首先是超勤加班費提高2,000元，由於政府沒辦法讓消防隊的工時正常化，消防員多出來的上班時數可以報加班（超勤），而政府錢不夠，超過17000元的部分變成補休，而人力不夠休不到，時數不是過期就是換嘉獎，市長把提高的2000元，也就是本該支付的加班費說成是幫消防員加薪，讓他無法苟同。

制度部分，原PO直言現在消防員除了救災救護之外，還有宣導、安檢、演習等勤務，跟救災能力相比，長官更關心的是發出幾個住警器，或是CPR救護宣導有多少人參加，上班是否有時間訓練技能或體能，反而不是很重要。

文章曝光後，掀起網友討論，不少網友回應，「希望不管哪黨都能重視一下消防員」「辛苦了，你們拿現在的2-3倍薪水都值得」「消防員真的太累了只有倒下才被鼓掌」。


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