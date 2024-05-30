頂新和德接棒未來計畫　攜公益夥伴助3,000位小球員逐夢

▲台中市力行國小少棒隊開心收下由味全龍職業棒球隊、味全食品公司捐贈的保久乳及職棒練習球。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會為響應創辦人魏應充的棒球經濟生態圈理念，促進人才交流及培育，多年來透過「接棒未來」棒球公益計畫，協助基層棒球發展，透過捐贈球衣球具、交通車、餐食等等方式累計幫助逾12,000名孩子。今年更攜手公益夥伴味全龍職業棒球隊、味全食品公司，捐出3,000顆職棒練習球、2,150箱保久乳，協助近3,000名小球員圓夢。

▲▼台中市力行國小的小球員開心搬運並享用味全保久乳。

為打造棒球經濟生態圈，頂新和德文教基金會創辦人魏應充多年來持續關心基層棒球需要、發展社區棒球、推動職棒味全龍復出，並贊助接棒未來女子棒球隊前進國際賽事。

頂新和德文教基金會接棒未來團隊走訪各校時發現，多數少棒隊資源相當缺乏，有些教練需自掏腰包為小球員補充餐食營養，也有些學校的練習球破損不堪，只能用膠帶綑綁後重複使用。

「接棒未來」棒球公益計畫去年攜手味全龍捐出3,000顆練習球給基層棒球隊後，今年又根據訪視結果，盤點出優先捐贈物資的15所學校，並擴大資源串聯，聯合味全龍捐出3,000顆練習球，味全食品捐贈2,150箱保久乳，在近日啟動棒球慈善列車到各校送愛。

▲台中市興大附農青棒隊隊員將職棒練習球集中。

首波受贈的彰化員林市東山國小校長王建凱表示，棒球隊多住在學校內，日常餐食開銷大，收到牛奶物資補給相當有幫助；隊上唯一的女球員小恩也開心的說：「希望長高變壯，追上同樣在打棒球的姊姊」。台中霧峰區萬豐國小棒球隊總教練林建宏也說，感謝基金會及味全食品對基層棒球的支持，孩子們也覺得很暖心。

▲彰化縣東山國小少棒隊女球員小恩興奮收下味全保久乳。

▲彰化縣東山國小少棒隊與味全保久乳合影。

▲萬豐國小的小球員們開心收下保久乳。

頂新和德文教基金會預計今年底完成捐贈，也希望這項行動能讓更多人看見基層棒球的需要，一起成為愛棒球孩子們的最強後盾。「接棒未來」粉專https://pse.is/55pk7l。

