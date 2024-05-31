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社會 社會焦點 保障人權

救護車拚命叭！自小客換車道一直擋　阿嬤駕駛現身：我當時很緊張

記者唐詠絮／彰化報導

1輛黑色自小客車日前行經彰化市中山路一段與中央路口時，任憑民間救護車拚命嗚響警笛、按喇叭、換車道，就是不肯禮讓，擋車時間長達3分鐘，甚至在救護車變換車道時，也跟著換車道繼續擋，連路人都受不了破口大罵。而車主77歲林姓阿嬤，昨天到案說明，她告訴警方，自己當時是到彰基看診後返家，一時緊張才會擋道，不過警方仍依法告發，處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

▲黑車擋救護車長達3分鐘。（圖／民眾提供）

▲黑車擋救護車長達3分鐘。（圖／民眾提供，以下同）

這起事件發生於5月25日中午12點多，彰化市中山路一段與中央路口時，一輛正在等紅燈的黑色自小客，任憑後方的民間救護車拚命嗚響警笛及喇叭，就是不肯讓，黑車先是毫無動靜未禮讓，救護車切往右邊車道時，黑車也往右切，等到救護車往左切回原先車道，黑車竟也跟著左切，三度擋車讓一旁的機車騎士也看不下去，氣到騎向前出手指揮，其餘用路人也紛紛大罵，離譜過程全被網友錄下。

據悉，該名黑車駕駛，為一名77歲阿嬤，她昨天到案說明，指出當天是到彰基看診後返家途中，聽到救護車鳴笛聲一時緊張，又看到前方是紅燈，才將車慢慢移動，因為一時緊張才會擋道。

▲黑車擋救護車長達3分鐘。（圖／民眾提供）

但警方表示，依照道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，應禮讓通行，即使是民間救護車在執勤時也一樣，違者將處汽車駕駛人3600元罰鍰，吊銷駕駛執照，如果致人死傷者，處汽車駕駛人6千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

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