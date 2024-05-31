第六屆東湖論壇武漢開幕　廖怡琇：兩岸和平穩定「符合共同期待」

▲東湖論壇開幕式現場。（圖／主辦方提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

第六屆兩岸青年東湖論壇今（31）日在大陸湖北武漢開幕，台灣青年團體負責人及兩岸青年代表等逾400人到場參加。國民黨青工總會會長廖怡琇致詞表示，「 和平穩定的兩岸關係，不僅符合我們共同的期待，也有助於兩岸的共同發展。」

東湖論壇自2016年以來，該論壇由武漢大學、武漢理工大學等湖北高校輪流承辦，共舉辦各類交流活動30餘項。本屆東湖論壇在華中科技大學舉行，並以「同心同行·青春力量」為主題。

國民黨青工總會會長廖怡琇致詞稱， 兩岸同胞同文同種，同根同源，血脈相連； 在全球化的背景下，兩岸更應當密切合作，共同應對國際局勢的變化和挑戰，「 和平穩定的兩岸關係，不僅符合我們共同的期待，也有助於兩岸的共同發展。」

廖怡琇還說，青年是兩岸關係的未來和希望，是推動兩岸關係和平發展的重要力量，鼓勵青年朋友跳脫舒適圈，勇於挑戰自我，來到湖北武漢求學、創業、就業，落實創意、創新、創業的三創精神，藉由完善的政策優惠、專業的技術顧問等，在湖北打拼出自己的一片天。

▼廖怡琇致詞。（圖／主辦方提供）

湖北省政協黨組副書記、副主席爾肯江·吐拉洪致詞時介紹，湖北高度重視鄂台交流合作，用心用情服務台胞台企，持續深化兩地融合發展，2023年全省新增台資企業78家，投資總額13.69億美元，實際利用台資12.66億美元，特別是圍繞兩岸青年交流展開系列活動，促進兩岸青年加深理解、增進互信認同。

爾肯江指出，當前，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。

爾肯江最後說，衷心希望廣大青年朋友始終堅持一個中國原則，秉持「九二共識」，以兩岸青年交流帶動交往、交往促進交融，為推動兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。

本屆論壇由大陸國台辦、台灣民主自治同盟中央委員會、中華全國青年聯合會共同指導，華中科技大學、湖北海峽兩岸交流促進會等聯合舉辦，期間舉行主旨論壇、「千崗迎台青」線上線下招聘會、鄂台青年船游兩江四岸暨漢服文化節、東湖綠道騎行等系列活動。