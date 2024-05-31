南區43所大專校院齊聚中華醫大　簽署推動職安衛稽核承諾

▲南區大專校院安全衛生自主互助聯盟43所大專校院代表齊聚中華醫大簽署「推動職安衛內部及外部稽核」承諾書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



教育部南區大專校院安全衛生自主互助聯盟43所大專校院代表，5月31日齊聚中華醫事科技大學簽署「承諾推動職安衛內部及外部稽核」承諾書，一起致力提升大專校院校園職業安全衛生自主管理，以保障師生安全與衛生，防止職業災害發生。

簽署儀式上午10時30分在中華醫大國際會議廳舉行，包括離島的澎湖科大、金門大學及東部的台東大學，以及嘉義以南的43所大專院校，都派代表出席，教育部主管機關連杉利科長、勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心林棓司副主任、高雄市勞動檢查處林信興副處長、臺南市政府職安健康處卓良明課長也親自蒞臨現場，表達對各校攜手推動校園職安、降低職業災害發生的支持與肯定。

簽署儀式由南區大專校院安全衛生自主互助聯盟召集學校中華醫事科技大學校長孫逸民代表宣讀承諾書內容，各參與學校共同承諾配合教育部大專校院校園學習與職業安全衛生管理南區自主互助聯盟之規劃，積極推動學校職業安全衛生內部及外部稽核工作，以落實職業安全衛生管理、防止職業災害發生並保障員工及師生的安全與健康。

此外，並委請中正大學等7所核心學校著手規劃並推動南區大專校院職業安全衛生外部稽核作業，藉由分區聯盟校際相互外部稽核可提供更具客觀性的檢視和分析，有助於各校共同學習，進而提升彼此的安衛管理水準。

中華醫大孫逸民校長除歡迎各夥伴學校蒞校參與簽署儀式外，並表示，校園有不少實驗室及實習教室，過去也曾傳出實驗室意外等危及校園安全事件，提升大專校院校園職業安全衛生自主管理，防止職業災害發生有其必要性，而承諾書的簽置，正是凝聚共識，大家齊心協力以行動來落實。孫逸民校長也以華醫設有職業安全衛生系(科)暨碩士班、環境與安全衛生工程系、消防安全學士學位學程等學制為例，來強調職業安全衛生專業人才培育的重要，在職場上也愈來愈受歡迎及重視。

教育部從108年成立北、中、南大專校院校園學習與職業安全衛生管理自主互助聯盟，希望藉由各校間的實務交流，共同提升校園自主管理績效及落實自主管理。同時為增進大專校院與各地勞動檢查機構間關係的深化，於109年推動各分區聯盟與其主管的各勞動檢查機構簽訂安全伙伴關係，期藉由勞檢機構的專業檢查能量來創造雙贏，確實達到保障教職員工生的安全與衛生及防止職業災害的目的，中華醫大被推選為南區聯盟第一屆(2020-2023年)及第二屆(2023-2025年)的召集學校。