　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南區43所大專校院齊聚中華醫大　簽署推動職安衛稽核承諾

▲南區大專校院安全衛生自主互助聯盟43所大專校院代表齊聚中華醫大簽署「推動職安衛內部及外部稽核」承諾書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南區大專校院安全衛生自主互助聯盟43所大專校院代表齊聚中華醫大簽署「推動職安衛內部及外部稽核」承諾書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部南區大專校院安全衛生自主互助聯盟43所大專校院代表，5月31日齊聚中華醫事科技大學簽署「承諾推動職安衛內部及外部稽核」承諾書，一起致力提升大專校院校園職業安全衛生自主管理，以保障師生安全與衛生，防止職業災害發生。

簽署儀式上午10時30分在中華醫大國際會議廳舉行，包括離島的澎湖科大、金門大學及東部的台東大學，以及嘉義以南的43所大專院校，都派代表出席，教育部主管機關連杉利科長、勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心林棓司副主任、高雄市勞動檢查處林信興副處長、臺南市政府職安健康處卓良明課長也親自蒞臨現場，表達對各校攜手推動校園職安、降低職業災害發生的支持與肯定。

簽署儀式由南區大專校院安全衛生自主互助聯盟召集學校中華醫事科技大學校長孫逸民代表宣讀承諾書內容，各參與學校共同承諾配合教育部大專校院校園學習與職業安全衛生管理南區自主互助聯盟之規劃，積極推動學校職業安全衛生內部及外部稽核工作，以落實職業安全衛生管理、防止職業災害發生並保障員工及師生的安全與健康。

此外，並委請中正大學等7所核心學校著手規劃並推動南區大專校院職業安全衛生外部稽核作業，藉由分區聯盟校際相互外部稽核可提供更具客觀性的檢視和分析，有助於各校共同學習，進而提升彼此的安衛管理水準。

▲南區大專校院安全衛生自主互助聯盟43所大專校院代表齊聚中華醫大簽署「推動職安衛內部及外部稽核」承諾書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中華醫大孫逸民校長除歡迎各夥伴學校蒞校參與簽署儀式外，並表示，校園有不少實驗室及實習教室，過去也曾傳出實驗室意外等危及校園安全事件，提升大專校院校園職業安全衛生自主管理，防止職業災害發生有其必要性，而承諾書的簽置，正是凝聚共識，大家齊心協力以行動來落實。孫逸民校長也以華醫設有職業安全衛生系(科)暨碩士班、環境與安全衛生工程系、消防安全學士學位學程等學制為例，來強調職業安全衛生專業人才培育的重要，在職場上也愈來愈受歡迎及重視。

教育部從108年成立北、中、南大專校院校園學習與職業安全衛生管理自主互助聯盟，希望藉由各校間的實務交流，共同提升校園自主管理績效及落實自主管理。同時為增進大專校院與各地勞動檢查機構間關係的深化，於109年推動各分區聯盟與其主管的各勞動檢查機構簽訂安全伙伴關係，期藉由勞檢機構的專業檢查能量來創造雙贏，確實達到保障教職員工生的安全與衛生及防止職業災害的目的，中華醫大被推選為南區聯盟第一屆(2020-2023年)及第二屆(2023-2025年)的召集學校。

ET快訊
逃亡大陸22年！　他重病回台灣治療
陸又中止ECFA產品關稅減讓　總統府：典型的經濟脅迫
男大生泡乾冰截肢詐保4126萬！　判決出爐
快訊／77萬股民嗨翻！　00919配息創新高
行人地獄更嚴重！　重罰後死亡人數飆升2倍
台灣20萬瑞士團慘被丟包10小時　業者道歉：每人退1萬元
獨／員工做到吐血！公司不給病假　還在住院就解雇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦出門散步「忘了回家的路」　住家10公里外被警尋獲

台鹽七股鹽山、通霄觀光園區　積極推廣低碳旅遊

公路局機車筆試新增危險感知影片　受測者還原真實道路交通情況

南區43所大專校院齊聚中華醫大　簽署推動職安衛稽核承諾

崇仁老照科學生朴子醫院參訪　實務體驗提前職涯規劃

偷渡大陸22年！台男晚年重病　紅十字會人道救援協助返台

蔡淑惠辦理暖心餐食　讓弱勢學童共享排餐美食

翁章梁施政總報告　「農工科技大縣」即將破繭而出

打造校外安全網　嘉義市舉辦志工、導護暨愛心商店表揚大會

台南市社會局攜手長榮大學　推動產學合作計畫培育社會工作專才

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

婦出門散步「忘了回家的路」　住家10公里外被警尋獲

台鹽七股鹽山、通霄觀光園區　積極推廣低碳旅遊

公路局機車筆試新增危險感知影片　受測者還原真實道路交通情況

南區43所大專校院齊聚中華醫大　簽署推動職安衛稽核承諾

崇仁老照科學生朴子醫院參訪　實務體驗提前職涯規劃

偷渡大陸22年！台男晚年重病　紅十字會人道救援協助返台

蔡淑惠辦理暖心餐食　讓弱勢學童共享排餐美食

翁章梁施政總報告　「農工科技大縣」即將破繭而出

打造校外安全網　嘉義市舉辦志工、導護暨愛心商店表揚大會

台南市社會局攜手長榮大學　推動產學合作計畫培育社會工作專才

美國飛行秀驚見神祕UFO　14秒清晰直擊影片曝光

隱身山腰環境超美！新北森林系咖啡CP值超高　飲料50元起平價好喝

上海車展「爬上特斯拉車頂抗議」！　中國車主被判賠償77萬元

全台最大立蛋！　頑皮世界號召高手挑戰立鴕鳥蛋

最新女壘世界排名！台灣維持第4　有機會明年參加世運會

分手後不甘心竟傳私密影片恫嚇　前女友收訊一看嚇壞報警抓人

知名女網紅「猛鬼大樓」輕生！最陰國宅奪30人命　警坐鎮難壓邪氣

黃仁勳爆紅身價飆漲！他愣「翻身太快」　內行曝：以前就很猛

買關曉彤劇照使用權推新品！「只賣出1單」...老闆反遭索賠457萬

輕颱馬力斯形成恐襲金門　台電籲民眾做好防颱措施

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

地方熱門新聞

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

即／花蓮23:52規模5.0有感地震　北台灣深夜搖晃

板橋開心農場紅到日本　和歌山議員飛來取經

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

標下太平島碼頭整修工程啟用　宏華捐4千萬裝海淡機

玫開四度農場參加世界柑橘果醬賽獲3項金獎

桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

台南安平餐廳半夜驚傳火警消防人員出水搶救

偷渡大陸22年！台男晚年重病返台求醫

響應「舊鞋救命」募集活動將愛心送往非洲

南消七大偕同企業合辦消防ESG講習

寯陽實業捐贈南消100次「醫療級高壓氧保養」

南投縣試辦推動日月潭柴油船舶加裝濾煙器

更多熱門

相關新聞

中華醫大護理系加冠典禮231位準南丁格爾傳光宣誓

中華醫大護理系加冠典禮231位準南丁格爾傳光宣誓

中華醫事科技大學護理系2024年加冠典禮8日舉行，231位男女學生在師長祝福與見證下，宣誓效法成為南丁格爾的傳人；加冠後進行點燭傳光儀式，過程莊嚴隆重。

中華醫大與精英國際教育集團成立嬰幼兒照顧師資共培聯盟

中華醫大與精英國際教育集團成立嬰幼兒照顧師資共培聯盟

2024中華醫大校園就業博覽會

2024中華醫大校園就業博覽會

中華醫大USR勇奪大學社會責任在地共融組首獎

中華醫大USR勇奪大學社會責任在地共融組首獎

中華醫大仁德滯洪池花旗木盛開清明連假賞花去

中華醫大仁德滯洪池花旗木盛開清明連假賞花去

關鍵字：

南區大專校院中華醫大職安

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面