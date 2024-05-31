全家「海鹽檸檬雙淇淋」6月限定開吃！　還送超Q水豚、企鵝湯匙

▲全家6月找來Xpark合作推出全新聯名「海鹽檸檬霜淇淋」。（圖／翻攝Xpark臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！有著「被超商耽誤的霜淇淋店」封號的「全家超商」推出新口味霜淇淋了，再度攜手日系都會型水族館「Xpark」開賣全新「海鹽檸檬霜淇淋」，雪酪口感的霜淇淋搭配微酸滋味，清涼又消暑，6月5日起正式開賣，加碼「巨峰葡萄」、「草莓優格」也宣布同步回歸，把握機會吃。

全家再度找來Xpark合作推出全新「海鹽檸檬霜淇淋」，酸甜檸檬加上海鹽點綴，再製成清涼雪酪口感，清爽滋味夏天吃最適合不過，且這次還有超可愛聯名甜筒餅乾紙、甜筒杯，上頭可是能看到療癒水豚的身影，萌到不行，每支售價49元，6月5日起正式開賣，凡購買聯名霜淇淋還可以獲得限量水豚造型或企鵝造型湯匙，款式隨機，數量有限、送完為止。

另，超人氣「巨峰葡萄」、「草莓優格」水果霜淇淋也宣布同步回歸，可以和「海鹽檸檬」口味搭配，一次就能爽吃雙口味霜淇淋，滿足爆表。

▲CREMIA最新「日本岡山白桃霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

另，有著「北海道霜淇淋之神」美名的人氣冰淇淋品牌「CREMIA」近日也推出全新「日本岡山白桃霜淇淋」，特別選用上品日本岡山白桃，加上北海道鮮奶製成，大口咬下炸出濃郁白桃香氣，搭配濃醇奶香，讓人忍不住一口接一口，罪惡爆表，即日起在全門市就能吃到，每支售價150元，售完為止，餅皮則除了原味之外，還有覆盆子、巧克力口味選擇。