防止油氣洩漏　嘉義市加油站全面裝設檢測器材

▲▼ 減少油氣逸散 嘉市加油站全面裝設油氣回收泵浦指示燈及測漏微壓計，共同守護民眾健康 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來臭氧(O3)已成為空氣品質不良的指標污染物之一，故管制臭氧前驅物-揮發性有機污染物(VOCs)已成為當前刻不容緩的工作，而加油站的油氣逸散便是其主要來源之一。為減少油氣逸散，嘉義市政府環境保護局與轄內38站加油站攜手合作，除了加油機全面裝設「油氣回收泵浦失效指示燈」，監控油氣回收泵浦作動狀態，更裝設微壓計監測油槽壓力，強化管制防止油氣洩漏，共同保護環境守護民眾健康。

嘉義市政府環境保護局表示，嘉義市轄內共有38座加油站，密度為全國第一，其產生之揮發性有機物佔該市固定污染源總體排放量之37.6%。加油站逸散的油氣除經日照光化學反應產生臭氧外，其成份亦包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯等致癌物，皆會影響空氣品質並對民眾健康產生危害。因此該局持續針對加油站加強油氣回收及逸散洩漏管制，已輔導轄內加油站加油機全面加裝「油氣回收泵浦失效指示燈」，一旦油氣回收泵浦失效，將通過不同顏色的燈號進行警示，提醒業者即時進行檢修，確保加油槍油氣回收設備正常運作；更加裝微壓計監測油槽內壓力狀態，防止因壓力過大或過小而引起的安全危害，亦可確保油氣無異常洩漏。

環保局積極利用手持式氣體偵測器對各站油罐車卸油氣回收設備、加油機油氣回收總集下管、陰井等處進行設備元件洩漏查核，藉以找出潛在的油氣洩漏源，提供業者進行維護改善，減少油氣逸散曝露風險。

嘉義市政府環境保護局提醒市民朋友，加油時謹記四「不」驟：「進站不怠速、跳停不強迫、加油不滴漏、持槍不摔槍」，避免強迫加油造成油氣逸散，並可於加油時注意加油機上「油氣回收泵浦失效指示燈」是否有出現異常(橘紅色)燈號情形，如有發現可隨時向加油站人員反映，共同守護空氣品質，讓加油成為一件既環保又時尚的事情。