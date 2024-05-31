航空站接地氣　開放候機室展覽長者畫作

▲▼ 水上鄉回歸巷弄長照站與嘉義航空站合作舉辦「與海共舞、回歸樂生活」活動 新聞稿 。（圖／水上航空站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為鼓勵長輩們在退休及老年的生活中，可以繼續參與社會、文化活動，藉以延緩失能，「國泰診所醫事C回歸巷弄長照站」特別組成「北回23.5樂團」，成員是一群平均年齡74歲以上的阿公阿嬤，透過活動與歌聲，讓長輩們繼續享受充實快樂的第三人生。

嘉義航空站5月29日特別與該據點合作舉辦「與海共舞、回歸樂生活」活動，在機場候機室進行木箱鼓快閃表演，由蔡易成老師帶隊與「北回23.5樂團」成員共同使用木箱鼓演奏，透過高音與低音的組合，演奏出各式節奏變化，隨著音樂的響起，機場候機室瞬間變成了一片歡騰的海洋，整個現場充滿愉悅的氣氛。嘉義縣水上鄉江佩曄議員、王啓澧議員特地出席參與，與表演者一同互動，展現出社區的凝聚力和向心力，同時也關心長輩的需求，持續推動更多有利於長輩的福利政策和措施。

本次活動除了木箱鼓快閃表演外，並在嘉義航空站外候機室展示長輩們手做藝術品，展覽以「海浪」作為主題，由江意如老師指導運用多媒材，變化出不同的作品，展出的石英砂畫，為時下年輕族群的紓壓繪畫，作畫過程能增加長輩手指的靈活度與精細動作的訓練，讓長輩回憶起美好的海灘景色，歡迎大家在6月4日前一同來嘉義航空站，欣賞每位長輩獨一無二讓人驚艷的作品。

嘉義航空站林哲暢主任表示，看到每一位參與長輩臉上的笑容，和靈活的表演，由衷覺得人生70才開始，即使邁入老年仍有無限的可能，活出不老樂齡生活。本站在113年4月也與嘉義縣水上鄉衛生所合作，簽署「失智友善組織認同卡」，加入失智友善組織，同仁加入失智友善天使行列，未來也將扮演在地好鄰居角色，提供長者更方便的搭機服務，以及更優質的設備與環境。