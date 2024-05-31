　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

航空站接地氣　開放候機室展覽長者畫作

▲▼ 水上鄉回歸巷弄長照站與嘉義航空站合作舉辦「與海共舞、回歸樂生活」活動 新聞稿 。（圖／水上航空站提供）

▲▼ 水上鄉回歸巷弄長照站與嘉義航空站合作舉辦「與海共舞、回歸樂生活」活動 新聞稿 。（圖／水上航空站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為鼓勵長輩們在退休及老年的生活中，可以繼續參與社會、文化活動，藉以延緩失能，「國泰診所醫事C回歸巷弄長照站」特別組成「北回23.5樂團」，成員是一群平均年齡74歲以上的阿公阿嬤，透過活動與歌聲，讓長輩們繼續享受充實快樂的第三人生。

嘉義航空站5月29日特別與該據點合作舉辦「與海共舞、回歸樂生活」活動，在機場候機室進行木箱鼓快閃表演，由蔡易成老師帶隊與「北回23.5樂團」成員共同使用木箱鼓演奏，透過高音與低音的組合，演奏出各式節奏變化，隨著音樂的響起，機場候機室瞬間變成了一片歡騰的海洋，整個現場充滿愉悅的氣氛。嘉義縣水上鄉江佩曄議員、王啓澧議員特地出席參與，與表演者一同互動，展現出社區的凝聚力和向心力，同時也關心長輩的需求，持續推動更多有利於長輩的福利政策和措施。

本次活動除了木箱鼓快閃表演外，並在嘉義航空站外候機室展示長輩們手做藝術品，展覽以「海浪」作為主題，由江意如老師指導運用多媒材，變化出不同的作品，展出的石英砂畫，為時下年輕族群的紓壓繪畫，作畫過程能增加長輩手指的靈活度與精細動作的訓練，讓長輩回憶起美好的海灘景色，歡迎大家在6月4日前一同來嘉義航空站，欣賞每位長輩獨一無二讓人驚艷的作品。

嘉義航空站林哲暢主任表示，看到每一位參與長輩臉上的笑容，和靈活的表演，由衷覺得人生70才開始，即使邁入老年仍有無限的可能，活出不老樂齡生活。本站在113年4月也與嘉義縣水上鄉衛生所合作，簽署「失智友善組織認同卡」，加入失智友善組織，同仁加入失智友善天使行列，未來也將扮演在地好鄰居角色，提供長者更方便的搭機服務，以及更優質的設備與環境。

ET快訊
掰了！黃國昌遭撤銷獎項　協會：他破壞台灣民主
男被判8年抓狂！砸電腦、麥克風　女法官：真的非常不爽
買10年沒住過！　女屋主認賠逾2千萬求售
風太大！　阿喜「走光三角泳褲」露超巨半球
韓國瑜「服裝儀容」上路　藍綠白都有人不甩、他訂製西裝最用心
快訊／30綠委連署提案修憲　廢除考監
快訊／Hani被爆要結婚了！　公司：難以確認

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

偷渡大陸22年！台男晚年重病　紅十字會人道救援協助返台

蔡淑惠辦理暖心餐食　讓弱勢學童共享排餐美食

翁章梁施政總報告　「農工科技大縣」即將破繭而出

打造校外安全網　嘉義市舉辦志工、導護暨愛心商店表揚大會

台南市社會局攜手長榮大學　推動產學合作計畫培育社會工作專才

航空站接地氣　開放候機室展覽長者畫作

嘉義市杜絕登革熱將依法開罰　鼓勵主動清除積水容器孳生源

花蓮全民運動館動土！預計2026年完工　委託民間經營管理

嘉義中埔警攜手藝人詐騙宣導　「假冒親友」最常見

中埔警校園宣導反詐識詐　培育校園反詐種子

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

偷渡大陸22年！台男晚年重病　紅十字會人道救援協助返台

蔡淑惠辦理暖心餐食　讓弱勢學童共享排餐美食

翁章梁施政總報告　「農工科技大縣」即將破繭而出

打造校外安全網　嘉義市舉辦志工、導護暨愛心商店表揚大會

台南市社會局攜手長榮大學　推動產學合作計畫培育社會工作專才

航空站接地氣　開放候機室展覽長者畫作

嘉義市杜絕登革熱將依法開罰　鼓勵主動清除積水容器孳生源

花蓮全民運動館動土！預計2026年完工　委託民間經營管理

嘉義中埔警攜手藝人詐騙宣導　「假冒親友」最常見

中埔警校園宣導反詐識詐　培育校園反詐種子

真的要多做善事！夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂　退休生活免煩惱

白冰冰錄影到一半「突然爆哭」！激動畫面外洩：我現在是孤兒

藍提拉高罷免門檻又撤案？　綠委轟：心虛！偷雞摸狗一直要做壞事

偷渡大陸22年！台男晚年重病　紅十字會人道救援協助返台

面試提薪資+10%　「人資嫌太高」回嗆1句！PTT炸鍋：去請猴子

掰了！黃國昌遭撤銷獎項　北美洲台灣人教授協會：他破壞台灣民主

暨大趙麗穎！央視上新5名主持人　《體壇晨報》迎00後新面孔

直擊維修基地！高鐵營隊6／4起報名　台鐵也辦「鐵路歷史講座」

陸中止134項ECFA關稅減讓 　唐永紅：全面中止恐難以避免

三寶鬼切撞男大生心愛機車！維修費嚇人　「初音號」第1視角畫面曝

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

即／花蓮23:52規模5.0有感地震　北台灣深夜搖晃

板橋開心農場紅到日本　和歌山議員飛來取經

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

標下太平島碼頭整修工程啟用　宏華捐4千萬裝海淡機

玫開四度農場參加世界柑橘果醬賽獲3項金獎

桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

台南安平餐廳半夜驚傳火警消防人員出水搶救

響應「舊鞋救命」募集活動將愛心送往非洲

南消七大偕同企業合辦消防ESG講習

寯陽實業捐贈南消100次「醫療級高壓氧保養」

南投縣試辦推動日月潭柴油船舶加裝濾煙器

友愛市場連兩年贈百粽慰勞南消第七大隊

更多熱門

相關新聞

優化照護　張麗善：積極面對失智者家庭需求

優化照護　張麗善：積極面對失智者家庭需求

為響應九月國際失智症月，雲林縣政府今（16）日辦理「智立生活鄰里憶起來」成果展示記者會暨園遊會，表揚30家優質及具有特色的巷弄長照站及失智照護據點，會中微電影發表描繪出巷弄長照站及失智照護據點的特點及展現服務量能，活動藉著在寓教於樂的氣氛中，提升縣民對失智症的認識及友善態度。

嘉義鹽館社區開辦課程　延緩長輩失能

嘉義鹽館社區開辦課程　延緩長輩失能

花蓮老家關懷協會成立老家長照機構

花蓮老家關懷協會成立老家長照機構

花蓮大旗艦計畫社區北上爭取經費

花蓮大旗艦計畫社區北上爭取經費

巷弄長照站像雜貨店　3里有1站

巷弄長照站像雜貨店　3里有1站

關鍵字：

水上航空站巷弄長照站

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面