暨大趙麗穎！央視上新5名主持人　《體壇晨報》迎00後新面孔

記者廖翊慈／綜合報導

央視三套綜藝與五套體育頻道日前共上新了5位主持人，包含《文化十分》的張苧月，《體壇晨報》的張玉潔、王子涵、王中秀、程河源。其中張玉潔因外貌神似大陸女星趙麗穎，被稱之為「暨大趙麗穎」。

▲張苧月（左），張玉潔（右）。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，近日央視三套綜藝頻道節目更新動態資訊播報節目《文化十分》出現了一位新面孔張苧月，畢業於江西師範大學，研究生就讀中國傳媒大學。江西師大的校友還有尹頌，她是2019年央視春晚江西分會場主持人，2020年春晚會場主持人。

▲張苧月被稱之為「尹頌師妹」。（圖／翻攝自微博）

張苧月被稱之為「尹頌師妹」，甜美的外型加上專業背景，相當被外界看好，業界也認為她前途不可限量。

另外，央視體育頻道近期也上新多名主持人。在央視體育頻道、央視體育用戶、央視視頻、雲聽客戶等平台同步直播，向觀眾介紹2024年巴黎奧運籌備及賽事相關資訊。

▲《體壇晨報》4位新主持人。（圖／翻攝自微博）

在巴黎奧運專欄《體壇晨報》中上新的4位主持人，「張玉潔、王子涵、王中秀、程河源」，其中兩位男主持人王中秀、程河源甚至為00後（指西元2000年至2009年出生）的年輕主持人。

▲主持人張玉潔今年25歲。（圖／翻攝自微博）

報導指出，4位年輕的主持人為整個《體壇晨報》帶來不一樣的轉變。張玉潔為2018級的播音生，在暨大因某些角度神似趙麗穎，被校內稱之為「暨大趙麗穎」而小有名氣。

▲主持人王子涵今年26歲。（圖／翻攝自微博）

另一位女主持人王子涵，就讀中國傳媒大學2021級播音大師班；主持人王中秀，亦來自中國傳媒大學，曾當選該校第20屆研究生會常務委員會委員；主持人程河源，同樣來自中國傳媒大學2020級播音專業。

▲主持人王中秀今年22歲。（圖／翻攝自微博）

報導指出，新面孔、新風采，帶來的不只是新氣象，以及為整個團隊帶來新的挑戰。對於體育頻道注入一批青春新血，網友們也樂見此轉變，「科班出身，還沒畢業就開始播報，未來可期！」

▲主持人程河源今年23歲。（圖／翻攝自微博）