軍演海報特地「用繁體字」　央視：震撼力十足





▲解放軍軍演海報用繁體字。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍宣布5月23日至24日環台軍演，同時發布組合海報《越海殺器》。《央視新聞》24日發表評論稱，海報上用的是繁體字，搭配上「踹門神器」、「炸彈卡車」、「中華神盾」、「登陸猛將」、「東風快遞」、「量大管飽」等殺「獨」神器的照片，「震撼力十足」。

央視今早發表評論稱，大陸對「台獨」的反制手段越來越豐富，技巧越來越嫺熟，戰鬥力更是越來越強。

央視指出，「從演習區域示意圖裡，我們可以看到解放軍從台島的北、南、東三個方向，塑造起了全向圍島抵近進逼之勢：在北部敲打民進黨當局，在南部痛擊「台獨」大本營；在東部阻斷台灣能源進口的生命線、『台獨』勢力的逃跑線和接收外援的支援線……，讓賴清德們切身體驗一把到底什麼叫四面楚歌，什麼叫『台獨死路一條』。」

同時，央視還提到，東部戰區官微22日晚發布的話，「熊孩子」要經歷什麼，才是完整的童年？央視直言，島內「台獨」分子們可要注意。解放軍打「獨」神器劍指「台獨」，已是長纓在手，必將有力懲戒「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑、嚴重警告外部勢力干涉挑釁。

最後，央視警告，「如果『台獨』分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，我們將斷然出手，堅決粉碎『台獨』分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。」