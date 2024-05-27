陸委會：台灣藝人「表態潮」由央視發動　還示意其他藝人要跟進

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸微博上最近有多名台灣藝人發文支持「祖國統一」，部分沒表態的藝人還遭到大陸網友出征封殺，情況越演越烈。對此，陸委會27日晚間表示，這次事件是由中共中宣部下屬的中央電視台（央視）發動，對方還整理出18位台灣藝人轉貼的貼文，示意其他的台灣藝人也要跟進表態。

陸委會提到，中共透過要求台灣藝人政治表態，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，不會得到台灣社會的認同。



▼大陸網友揚言要封殺未發文表態的台灣藝人。（圖／翻攝微博）



陸委會強調，中共長期以政治意識形態強力介入藝文影視環境，審查演藝人員相關言行及要求政治表態，此種悖離藝術自由創作的核心價值，完全無法得到認同，亦不利於兩岸互動。

陸委會呼籲，中共應正視中華民國存在的事實，也希望國人都能珍惜台灣得來不易的民主與自由生活方式，並提醒台灣演藝人員赴陸發展應慎思相關風險，相關言行也應考量台灣社會觀感，共同維護國家的主權與尊嚴。

陸委會指出，這次事件是由中共中宣部下屬的中央電視台發動，還特別整理出18位藝人轉貼的貼文，示意其他藝人要跟進表態，「這樣的政治操作爭取不了台灣民心，只會加深台灣社會對中共政權的反感。」

▼央視整理出18位藝人轉貼的貼文。（圖／翻攝CCTV）